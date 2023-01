Muere el legendario guitarrista Jeff Beck

Con unas manos prodigiosas, dedos y pulgares asegurados por cerca de 162 millones de pesos, ocho premios Grammy y un espacio en el olimpo de la música por su manera de tocar la guitarra es como la gente recordará al músico británico Jeff Beck quien falleció a los 78 años de edad a causa de una meningitis bacteriana.

En nombre de su familia es con profunda tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento de Jeff Beck. Después de contraer de manera repentina una meningitis bacteriana, falleció en paz. Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida”, señaló el comunicado que el representante del guitarrista colocó en las redes sociales de Beck.

A lo largo de 60 años que se mantuvo activo en el mundo de la música, con su trabajo con The Yardbirds y su banda The Jeff Beck Group, el británico se convirtió en un icono de la guitarra que fue reconocido como uno de los mejores del mundo y, al mismo tiempo, uno de los pioneros de lo que sucedió en la música británica durante la década de los años 60.

Comenzó su carrera cuando estaba por cumplir 20 años. Tras unirse a bandas como Screaming Lord Sutch and the Savages —con quienes grabó el sencillo Dracula’s Daughter / Come Back Baby—Beck se volvió parte de la creciente y activa escena musical londinense donde se presentó en diferentes bares de la capital británica con grupos como The Rumbies y The Tridents.

Eran realmente mi escena porque tocaban R&B, como cosas de Jimmy Reed, y lo sobre alimentamos todo y lo hicimos realmente rockero. Me emocioné con eso, a pesar de que sólo era blues de doce compases”, dijo Beck en el libro de 2001 de Annette Carson, Jeff Beck: Crazy Fingers.

Pero fue a su llegada a The Yardbirds en 1965, como suplente de Eric Clapton y recomendado por Jimmy Page, grupo con el que explotó su talento, logrando grabar más de 40 canciones que se convirtieron en éxitos. Estos temas los realizó en los 20 meses que permaneció en la banda, con la cual sólo grabó un disco de estudio.

Sólo ese tiempo le bastó para darse cuenta de su potencial. Beck se arriesgó a grabar el tema instrumental Becks’s Bolero, en la que contó con el apoyo de Jimmy Page en la guitarra rítmicas, Keith Moon en la batería, John Paul Jones en el bajo y Nicky Hopkins en el piano, y después de que el resto de Los Yardbirds lo consideraran inconsistente en la asistencia a las presentaciones que la banda realizaba en Estados Unidos, además de su perfeccionismo y su mal carácter, decidieron despedirlo.

Fue entonces cuando el británico tomó el camino que él quería y formó The Jeff Beck Group, en donde contaba con la voz de Rod Stewart, la presencia de Ronnie Woods en el bajo, Nicky Hopkins en el piano y Aynsley Dunbar en la batería, logrando crear su propio estilo a través de la improvisación, la experimentación con las distorsiones y fue el responsable de pavimentar el camino, a lo largo de su carrera, de sonidos que llegarían en el futuro como rock psicodélico y el heavy metal.

La noticia de su muerte, así como su gran influencia, no llegó inadvertida para sus colegas que lo han acompañado en el viaje musical desde los sesenta. “Con la muerte de Jeff Beck, hemos perdido a un hombre maravilloso y uno de los mejores guitarristas del mundo. Todos lo extrañaremos mucho”, escribió Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, en sus redes sociales.

Por su parte su gran amigo sir Rod Stewart, lo calificó en sus redes sociales como alguien completamente fuera de este mundo, palabras que colocó junto con una fotografía en la que se encuentran los dos juntos.

Jeff Beck estaba en otro planeta. Nos llevó a mí y a Ronnie Wood a los Estados Unidos a finales de los años 60 en su banda Jeff Beck Group y no hemos mirado atrás desde entonces. Era uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba en vivo me escuchaba cantar y responder. Jeff, fuiste el mejor, mi hombre. Gracias por todo. Descanse en paz”.

Gene Simmons, bajista de Kiss, escribió que la noticia del fallecimiento de Beck es de esas que te rompen el corazón. “Nadie tocaba la guitarra como Jeff. Consiga los dos primeros álbumes de Jeff Beck Group y contemple la grandeza musical. Descanse en paz”, escribió el artista en sus redes sociales.

Su compañero y amigo Ronnie Wood dijo en su cuenta de Twitter que “ahora que Jeff se ha ido siento que uno de mi banda de hermanos se ha ido de este mundo y lo voy a extrañar mucho”.

No puedo expresar lo triste que estoy al enterarme del fallecimiento de Jeff Beck. Qué terrible pérdida para su familia, amigos y sus muchos fans. Fue un gran honor haber conocido a Jeff y un honor increíble haberlo tenido tocando en mi álbum más reciente”, señaló Ozzy Osbourne haciendo referencia al trabajo que hizo en el decimotercer disco del también británico, Patient Number 9.

Beck nació como Geoffrey Beck en 1944, en Wallington, al sur de Londres. Cuando era niño, cantó en el coro de una iglesia y comenzó a tocar la guitarra cuando era adolescente. Obtuvo su primera guitarra después de intentar engañar a los dueños de una tienda de alquiler de instrumentos.