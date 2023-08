Muere el actor David Ostrosky

Redacción

Ciudad de México.-La tarde de este 17 de agosto se confirmó el fallecimiento del actor David Ostrosky a los 66 años. Las causas de su muerte todavía son desconocidas.

Dicha noticia fue dada a conocer por la ANDI México, que publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando la muerte del intérprete.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue Vencer la ausencia. Descanse en paz”, se lee en el texto.

Tuit de la ANDI México. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de que no se ha dado a conocer la causa de su deceso, se sabe que desde hace un tiempo había tenido problemas de salud.

La última producción en la que participó fue la telenovela Vencer la Ausencia el año pasado. Sin embargo, tuvo que alejarse abruptamente de las grabaciones, lo cual preocupó a sus seguidores en aquel entonces.

A finales de 2022, el actor dio una entrevista para Televisa, en la cual habló sobre su estado de salud en los meses previos.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en aquella ocasión.

¿Quién fue David Ostrosky?

David Ostrosky Winograd, conocido artísticamente como David Ostrosky,nació en 1956 en la Ciudad de México, aunque es de ascendencia europea tanto por su padre como su madre.

A lo largo de su trayectoria artística, que constó de alrededor de 40 años, trabajó en casi 50 telenovelas, varias series de televisión y películas, e incluso llegó a participar en una obra de teatro y hasta comerciales para una empresa de comunicaciones.

Murió el actor David Ostrosky a los 66 años. (Foto: Instagram / @david.strosky)

Su debut en la televisión fue durante la década de los ochenta, cuando tenía alrededor de 28 años, con la telenovela Principessa (1984), en donde interpretó a Juan Carlos, uno de los personajes secundarios.

A partir de entonces inició una carrera llena de éxitos. Entre las telenovelas más reconocidas en las que participó se encuentran:

Marionetas (1986)

Carrusel (1989)

María la del barrio (1995-1996)

El diario de Daniela (1998-1999)

Amy, la niña de la mochila azul (2004)

Alborada (2005-2006)

Destilando amor (2007)

Por amar sin ley (2018)

De igual forma, fue reconocido por su papel del Dr. Salomón Cohen en la serie La Casa de las Flores, que se transmitió de 2018 a 2020.

El último proyecto en el que participó el actor fue la telenovela Vencer la ausencia (2022), aunque se tuvo que retirar de las grabaciones por los problemas de salud citados anteriormente.

Con información de El Financiero