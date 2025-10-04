Muere dos menores en carambola rumbo a Jaltomate

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Dos menores que tripulaban una motocicleta, perdieron la vida tras participar en una carambola entre un auto y una camioneta sobre la carretera federal 25 a la altura de la comunidad de La Dichosa.

El accidente se verificó al filo de las 21:30 horas y dejó como saldo a dos menores de edad de entre 15 y 16 años respectivamente sin vida quienes vivían cerca de la zona ya que familiares arribaron rápido al fatal choque.

De acuerdo a los indicios, el presunto responsable circulaba en un Ford Fusión y se dirigía de Aguascalientes hacía Loreto, al bajar una pendiente su conductor invade el carril impactando una camioneta Cheyenne la cual hace varios trompos hasta salir de la cinta asfáltica.

El impacto ocasionó que también el vehículo diera varias volteretas por lo que al circular la motocicleta por la zona la pareja de menores no logró esquivar al auto y chocaron contra la puerta trasera derecha para enseguida salir eyectados a un costado de la carretera y ambos quedaron inconscientes.

Tras el llamado de auxilio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos del ISSEA para certificar la muerte de las víctimas así como detener al presunto responsable que fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público.

Más tarde, hizo acto de presencia la dirección general de investigación policial cuyos peritos realizaron el levantamiento de ambos cadáveres y los trasladaron al servicio médico forense en donde se les practicarán las necropsias de ley.