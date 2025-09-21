Muere conductora de TV al desplomarse avioneta en la que viajaba 

Monterrey, Nuevo León – Débora Estrella, conocida periodista de televisión y que recién cumplió 43 años, perdió la vida el sábado por la tarde en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de García, Nuevo León.

La conductora del programa Telediario Matutino se transportaba en una avioneta en la que viajaba y se desplomó en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, en un área cercana al Río Pesquería.

En el accidente, cobró también la vida del piloto, Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

La confirmación del deceso llegó poco después del suceso por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones y el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos. Tanto Grupo Milenio como Grupo Multimedios, donde la periodista desarrolló la mayor parte de su carrera, expresaron su profunda conmoción por la pérdida.

Débora Estrella era conocida por conducir el Telediario Matutino y noticiarios de Milenio Televisión, además de colaborar en el Telediario Ciudad de México los fines de semana.