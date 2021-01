Muere Cloris Leachman, abuela de “Malcolm el de en medio” a los 94 años

Redacción

Este miércoles se anunció la muerte de la actriz Cloris Leachman, mejor conocida como Ida Welker, que era la abuela de “Malcolm el de en medio”.

Leachman murió mientras dormía por causas naturales en su casa en Encinitas, informó la publicista Monique Moss.

Pese a que es reconocida por su participación en esta popular serie de televisión, Leachman formó parte de cintas como Young Frankenstein en 1974 o en The Last Picture Show, por la cual ganó un Óscar en 1971.

Al principio de su carrera televisiva, Leachman apareció como la madre de Timmy en la serie Lassie; interpretó a una prostituta fronteriza en Butch Cassidy and the Sundance Kid y a un miembro de la familia en Crazy Mama.

Luego, participó en la versión cinematográfica de 1993 de The Beverly Hillbillies, donde asumió el papel de Granny Clampett.

También tuvo una participación ocasional como la abuela Ida en la serie Malcolm el de en medio, papel con el que ganó un par de premios Emmy en 2002 y 2006.

En 2008, se unió a las filas de los concursantes en Dancing With the Stars, aunque no duró mucho en la competencia, pero complació a la multitud vistiendo trajes de baile brillantes, sentada en el regazo de los jueces y maldiciendo durante la transmisión de televisión en vivo.

El último proyecto en el que estuvo involucrada fue en la película cristiana de 2018 I Can Only Imagine (aunque ella se considera atea), que fue dirigida por los hermanos Erwin, basada enuna canción del grupo MercyMe.

Con información de Milenio