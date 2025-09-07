Muere asaltante atacado por perros en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un asaltante murió al ser atacado por una jauría de perros en el interior de un establecimiento de venta de mármol al que ingresó tras intentar asaltar a una joven en calles de la Colonia España.

Los hechos se suscitaron al filo de las 19:40, sobre la Avenida Aguascalientes y la calle Barcelona.

El fallecido apodado como “El Pinzas”, de aproximadamente 40 años de edad, al tratar de quitarle sus pertenencias a una joven fue observado por varios testigos quienes al impedir y perseguir al delincuente lograron que este se brincara la barda de una negociación.

El sujeto nunca se fijó que el lugar era cuidado por varios canes por lo que fue atacado y debido a las mordeduras falleció al instante.

Al sitio acudieron policías municipales que tras ingresar tuvieron que sacrificar a dos de los cinco perros ya que estaban agresivos y paramédicos de la Cruz Roja mexicana, los cuales certificaron que el hombre ya no contaba signos vitales.

Más tarde, arribó personal de Servicios Periciales para realizar levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense, en donde se le practicaría la necropsia de ley.