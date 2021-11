Muere árbitro mexicano en camino al partido entre Mazatlán y Chivas

Redacción

Sinaloa.-Terrible accidente deja de luto al arbitraje mexicano.

Muere el árbitro mexicano Néstor Damián Ángeles Rodríguez en camino al partido entre Mazatlán y Club Chivas sub-18, debido a que un tráiler impactó su carro.

Néstor Damián Ángeles Rodríguez no pudo llegar a su destino; pretendía arribar a Mazatlán para silbar un encuentro más en su carrera, pero un accidente automovilístico le arrebató la vida.

Con 21 años de edad, el silbante se disponía a llegar a su lugar del trabajo, cuando en el kilómetro 128 el automóvil en el que iba fue impactado por un trailer.

Néstor Damián Ángeles Rodríguez era un silbante que comenzaba su carrera en divisiones inferiores, como fuerzas básicas de la Liga MX.

El ex árbitro, Paul Delgadillo lamentó la noticia y envió un mensaje para los seres queridos de Néstor, demostrando la profunda tristexa que el mundo del arbitraje experimenta en estos momentos.

“Triste noticia. En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia”, se lee.

Federación Mexicana de Futbol confirma el fallecimiento del silbante

La Federación Mexicana de Futbol también compartió un mensaje donde lamentaban lo sucedido, y a través de su cuenta de Twitter y enviaron condolencias a la familia de Néstor Damián.

“Nos unimos a la pena que embarga por el sensible fallecimiento de Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Pronta resignación a familiares y amigos. QEPD”, se lee en el comunicado.

Emmanuel Plascencia Plascencia fue el árbitro que tomó el lugar para que el partido se pudiera llevar a cabo a pesar de la tragedia, en Mazatlán.

Mazatlán vs Club Chivas sub-18

El encuentro que se llevó a cabo en casa de los cañoneros, les favoreció para llevarse la victoria rodeados de su afición y terminaron venciendo a Club Chivas 2-1.

Con goles de los futbolistas, Manuel Moreno y Gabriel López, el conjunto de Sinaloa logró sumar puntos que los ayuden a escalar lugares en la tabla de la división sub-18.

Por su parte, los de Guadalajara acumularon 33 puntos, con lo que prácticamente están fuera del torneo. Mientras que Mazatlán, por primera vez en su historia, está a punto de obtener el pase a la final.

Con información de SDP Noticias