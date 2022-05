Muere Antonio “Hulk” Salazar, ex jugador de Chivas; lo encontraron calcinado

Redcacción

Guadalajara.-La tarde del martes 10 de mayo Chivas dio a conocer el fallecimiento de su ex jugador y canterano Antonio Salazar Castillo, mejor conocido comoEl Hulk. Por medio de un comunicado oficial el club lamentó la muerte del delantero que se formó en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado.

Fue en las redes sociales que la directiva rojiblanca compartió la noticia con los fanáticos del club y mandó condolencias a la familia del ex futbolista. De manera breve recordaron el paso de Antonio Salazar en el equipo tapatío.

“Lamentamos profundamente la sensible pérdida de Antonio ‘Hulk’ Salazar, quién surgió de nuestra cantera y debutó con el Rebaño en 2007. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, redactó Chivas.

Antonio Hulk perdió la vida a los 33 años por causas que aún se desconocen pues su cuerpo fue encontrado en Tonalá, Jalisco. Los primeros reportes apuntan a que el jugador se encontraba dentro de un automóvil en los alrededores del municipio de Tonalá y que tenía rasgos de calcinación que impedían la identificación de la persona. Chivas lamentó la muerte de su canterano (Foto: Twitter/@Chivas)

El hallazgo se debió gracias al reporte de vecinos del Fraccionamiento Colinas Universidad en Tonalá, quienes notificaron a las autoridades de un vehículo de color blanco marca Chevrolet que había sido abandonado cerca de la zona y que en apariencia estaba totalmente quemado.

Dentro de las primeros reportes de la muerte del Hulk Salazar es que el aviso a las autoridades municipales ocurrió el domingo 8 de mayo, pero fue hasta el martes 10 de mayo cuando se percataron de la presencia de una persona calcinada dentro del vehículo. Cabe destacar que tanto como el auto como el cuerpo del deportista estaban totalmente calcinados.

Hasta el momento en el que las autoridades correspondientes levantaron el cuerpo, se desconocía que se tratara del futbolista que también jugó en la Liga de Expansión; más tarde trascendió que la identidad de la persona correspondía a la del Hulk Salazar. Antonio Salazar debutó con Chivas en 2007 (Foto: Twitter/@LeoDeantes)

Uno de los detalles que sobresalieron del fallecimiento del ex futbolista es que el vehículo no tenía reporte de robo, por lo que no se pudo concretar si el hecho se debió a un accidente o una acción directa en contra de la integridad del futbolista de 33 años.

Se iniciará con una carpeta de investigación para dar con los detalles que causaron la muerte del ex jugador de Cimarrones de Sonora, pues hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Jalisco no ha emitido algún comunicado al respecto.

¿Quién fue Antonio “<i>Hulk</i>” Salazar?

Originario de ciudad Madero, Tamaulipas, empezó su carrera deportiva dentro de las escuelas filiales al club Guadalajara.

Estuvo en las fuerzas básicas de Chivas hasta que tuvo su oportunidad de debutar en la Primera División de México, durante el clásico nacional del Clausura 2007 ante América, Toño Salazar tuvo sus primeros tres minutos con la camiseta de Chivas pero sin mayores acciones. Se investigarán las causas de la muerte del futbolista de 33 años de edad (Foto: Twitter/@tinte_chus)

Sin embargo, se consolidó hasta el torneo de 2008 pues tuvo mayores minutos en la cancha y marcó su primer gol en un partido ante Puebla se perfiló para ser el referente goleador del Rebaño. A lo largo de su primera etapa con Chivas coincidió con jugadores como Omar Bravo, Marco Fabián y Erick el Cubo Torres.

Poco a poco su talento en la cancha no relució y fue opacado por otros jugadores así que en 2010 dejó el equipo para probar suerte en los Jaguares de Chiapas, ahí únicamente compitió un año y después volvió al Rebaño Sagrado en una segunda etapa, para terminarla en 2012.

A partir de entonces intentó consolidarse en Chiapas, pero al no lograrlo jugó en clubes de la extinta segunda división de México; vistió las playeras de Altamira FC, club Zacatepec y los Cimarrones de Sinaloa -su último equipo en el que jugó-. Incluso jugó en el club Santos de Costa Rica.

Con información de Infobae