Muere Andrés García a los 81 años

Ciudad de México.-Este 4 de abril se reportó la muerte del actor Andrés García a los 81 años, luego de vivir un complicado diagnóstico de cirrosis y presentar malestares de salud que le dificultaban la movilidad y lo mantenían con constantes recaídas en cama.

La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia a través de un breve comunicado en Twitter: “la ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Andrés García. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”.

Una de las primeras personas en enviar mensajes de pésame fue la cantante de RBD Anahí Puente, quien era cercana al intérprete de Pedro Navajas, y escribió en Twitter:

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés.”

La cantante Anahí reaccionó ante la noticia del fallecimiento de Andrés García. (Foto: Twitter / @Anahi)

Anahí visitó a Andrés García ante sus complicaciones de salud (Foto: Instagram @anahi)

¿De qué murió Andrés García?

Aunque no se ha revelado la causa de muerte oficial, desde julio del año pasado el galán de películas y telenovelas presentó desmejoría en su estado de salud después de que le diagnosticaron cirrosis.

Además, había visitado en más de una ocasión el hospital y en diciembre de 2022 Anahí, una de sus amigas desde hace más de 20 años, envió a una neumóloga hasta su domicilio en Acapulco para que lo revisara.

En los últimos meses, el actor había compartido en su canal de YouTube el avance de sus enfermedades y sus recaídas, incluso hace unos días su esposa Margarita Portillo reportó por ese medio que tenía dificultades para caminar, le habían adaptado un colchón especial y una silla en el patio para que pasara su mañana, sin embargo, comía poco:

“No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que siempre me preocupa, pero me pide muchas cosas todo el tiempo de comer, todo el tiempo se le hacen”.

El actor nacido en República Dominicana afirmó en julio de 2022 que había sufrido una fuerte caída y publicó un video donde alarmó a sus seguidores: “Cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así… Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto”. En septiembre de aquel año afirmó que tenía listo su testamento.

