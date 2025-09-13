Muere Alicia Matías, la “abuelita heroína” de Iztapalapa

Redacción

Alicia Matías, de 49 años, murió anoche en el Hospital Magdalena de las Salinas, luego de luchar varios días contra las graves quemaduras que sufrió durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el deceso de quien será recordada como la “abuelita heroína”, pues durante la tragedia protegió con su cuerpo a su nieta Azuleth, de apenas 2 años.

El día del estallido, Alicia se encontraba en su lugar de trabajo como checadora de la Ruta 71, ubicada debajo del puente, cuando la pipa explotó. Entre las llamas, cubrió con sus brazos y torso a la menor, logrando salvarle la vida.

Malherida, alcanzó a caminar unos metros hasta que fue auxiliada por el policía Sergio Ángel Soriano, quien cargó a la niña y la trasladó en motocicleta a un hospital.

Azuleth permanece hospitalizada y podría ser enviada al Hospital Shriners, en Galveston, Texas, especializado en quemaduras, con apoyo de la Fundación Michou y Mau.

La noticia de la muerte de Alicia llegó de madrugada a su familia, luego de que un día antes la Secretaría de Salud capitalina la había incluido por error en la lista de víctimas fatales.

Horas antes, sus familiares aún mantenían la esperanza. “Hay tranquilidad porque está estable, mientras ella esté estable, está luchando por salir, ella está luchando desde adentro de su ser”, declaró Sandra Barajas, hermana de Alicia.

En medio del dolor, Sandra reconoció la difícil realidad que atraviesan. “Es algo que nos tocó vivir, no hay manera de cambiar las cosas, ahora hay que adaptarnos, las cosas se van a resolver”, confió.

Hasta ayer, las autoridades contabilizaban 11 personas fallecidas a consecuencia de la explosión del miércoles en Iztapalapa, que dejó además decenas de lesionados y daños en viviendas y negocios aledaños.