Muere ahogado adolescente de 13 años en estanque en Calvillo, Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Una tragedia enlutó a una familia cuando un adolescente identificado cómo José N de 13 años de edad perdió la vida ahogado.

El evento se verificó en un predio rústico conocido cómo “Los Cerritos” en el municipio de Calvillo a unos 45 kilómetros al poniente de la capital del estado.

La tarde de éste sábado cerca de las 17:30 horas se reportó al 911 que se tres personas que estaban en una lancha sobre un estanque estaban pescando, cuando en determinado momento el artefacto comenzó a llenarse de agua y luego se volcó por lo que sus tres tripulantes cayeron al agua.

Tanto José Manuel de 16 cómo Arturo de 21 años ambos vecinos de esta municipalidad, comienzan a nadar, mientras que José no pudo hacerlo y se fue al fondo del cuerpo de agua.

Al percatarse que el más joven de los tres no había llegado a la orilla comienzan a buscarlo y unos 40 minutos después lo localizan y lo sacan del agua.

Tras ello dan parte al 911 por lo que más tarde arriban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Instituto de Servicios de Salud cerca de las 18:00 horas arribaron al sitio por lo que comenzaron a realizar maniobras de reanimación sobre el cuerpo de José quien ya no respondió y se declaró muerto.

Posteriormente se hicieron presentes elementos de la Dirección de Investigación Pericial de la Fiscalía estatal quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

Para ese entonces los padres del adolescente de nombre Esperanza de 52 años y José de 57 ya habían llegado al estanque y ahí se les informó que su hijo ya no tenía vida.