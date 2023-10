Muere actriz de la Reina del Sur, Celia Priego

Redacción

Cecilia Priego, actriz conocida por participar en series como La Reina del Sur y Ámsterdam, su última participación en la plataforma de streaming HBO Max, murió a los a los 36 años. Fue su papá, el cantante Freddy Persa, quien hace tiempo participó en La Voz… México, quien dio a conocer esta triste noticia a través de un mensaje en Facebook.

“No recuerdo el día la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas”, escribió.

Muere la actriz Cecilia Priego

Freddy Persa señaló que “entendí que no era fácil para ti ni para nosotros como tu familia, pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste está enfermedad”.

“Siempre disfrutando tu vida, tu trabajo ese profesionalismo y amor que le tienes al teatro formando nuevos públicos que se interesaran por consumir el talento de teatro en tu tierra, de ahí tu proyecto Teatro en 30. Lo disfrutamos tanto, tú principalmente”.

Cecilia Priego (Instagram/Cecilia Priego)

El papá de la fallecida actriz reveló que “hoy mi rebaño está muy triste, una de mi ovejas se me va. Seguro estoy que Dios la tomará en el suyo. Te doy gracias señor por prestármela, te la devuelvo porque seguro estoy estará en un mejor lugar”.

“Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tu legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros. Por siempre mi niña Cecilia Priego”.

¿Quién era Cecilia Priego?

Cecilia Priego fue una actriz originaria de Tabasco. Desde pequeña le interesó la actuación. Pese a que sus primeros trabajos no fueron en este medio, ya que trabajó en un restaurante, en 2007 decidió mudarse a la Ciudad de México para estudiar en la escuela de Luis Felipe Tovar.

La actriz formó parte del elenco de La Reina del Sur y otras producciones de TV Azteca como Pasión Morena, Pobre diabla; Vidas Robadas y Lo que callamos las mujeres. Uno de sus últimos trabajos fue para la serie Ámsterdam, de HBO Max.

Además actuó en Ya Rugiste Lucifer, Valentina y la sombra del diablo, Un mal date, serie protagonizada por Ximena Sariñana; Huérfanas, y Por siempre tuya Acapulco. Después de vivir 10 años en la Ciudad de México, regresó a su tierra natal, para crear el proyecto Teatro en 30 a lado de su amigo, el actor tabasqueño, Víctor Balboa.

¿De qué murió Cecilia Priego?

En la publicación de despedida que Freddy Persa le dedicó a su hija, expresó que la actriz estaba enferma desde hace tiempo: “Desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas”. Sin embargo, no compartió mayores detalles.

Sin embargo, en 2021, Cecilia Priego dio a conocer que le habían diagnosticado cáncer cervicouterino. Desde entonces, la actriz había batallado contra la enfermedad hasta que la superó.

El pasado 7 de marzo de 2023, a través de su cuenta de Instagram, la actriz escribió que ya había superado el cáncer, enfermedad, pero reconoció que tenía miedo, incertidumbre respecto a lo que el destino le tenía deparado.

“Todavía no me la creo. Hace cuatro meses atrás me encontraba en una cama de hospital con la incertidumbre de lo que iba a pasar, mi familia y amigos afuera escuchando un sin fin de diagnósticos. Confieso que esta ves si tenia miedo, miedo de no poder ser la misma, miedo de no poder estar en mi lugar de salvación (el teatro) miedo de no poder abrazar a mi gente”.

Con información de Quien