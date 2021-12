Movimiento Ciudadano no es para Martín del Campo, lo quieren utilizar: Proa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mediante carta abierta José Luis Proa quien mantiene una disputa legal con el presidente de Movimiento Ciudadano Gustavo Granados para que este emita convocatoria para la renovación de la dirigencia, lanzó carta abierta en donde le dice al senador Antonio Martín del Campo que el partido no es alternativa en sus aspiraciones a buscar la candidatura al gobierno estatal al ir en contra de sus principios y tener diferencias ideológicas.

Más allá el ex regidor de la capital por el PRI le advirtió al todavía senador que lo quieren utilizar en donde está más que claro que dicho partido no cuenta ni con estructura, ni con operadores políticos que garanticen el triunfo.

Así mismo en su misiva calificó al dirigente Granados Corzo de acomplejado, autócrata y sin experiencia como operador político.