(Video)Motociclistas perseguidos caen y mujer policía los arrolla con la patrulla, 1 muerto y 1 herido en Aguascalientes 

CJB

Pabellón de Arteaga, Ags.- En tragedia culminó una persecución de un par de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta sobre un camino de terracería que conduce de la comunidad de Emiliano Zapata hacia la Hacienda de San Luis de Letras cerca de la carretera estatal 18.

Cerca de las 15:25 horas de este lunes una mujer de la Policía Preventiva de Pabellón de Arteaga perseguía a dos sujetos que viajaban en una motocicleta luego de que se presume huían para no ser atrapados con droga entre sus pertenencias que acaban de comprar y viajaban a exceso de velocidad sobre el camino de terracería en una motocicleta Italika sin placas de modelo reciente, cuando la desgracia ocurrió y el par de hombres cayó al piso y de manera intempestiva fueron arrollados por la oficial que iba a escasos metros de ellos a bordo de su patrulla una camioneta Ford Lobo F150 con placas AG201-A.

La oficial identificada como Karla no alcanzó a frenar y pasó con las llantas delanteras sobre los caídos y la motocicleta.

Tras ello inmediatamente dio parte a los cuerpos de emergencia, sin embargo luego de ser revisados, uno de ellos ya no presentaba signos vitales. El nombre del conductor es Carlos Amador de 32 años de edad, mientras que su acompañante Jesús de 22 años resultó con serias lesiones y fue trasladado a recibir atención médica al hospital general de zona de Pabellón de Arteaga de donde ambos son originarios.

Testigos indicaron que efectivamente los motociclistas cayeron y la policía no pudo frenar y pasó encima de ellos.

La uniformada quedó a disposición de personal de la Fiscalía Estatal para deslindar responsabilidades.

Posteriormente elementos de la Dirección de Servicios Periciales levantaron el cuerpo para trasladarlo a la capital del estado para realizar la necropsia de ley.