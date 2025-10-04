Motociclista resulta lesionado tras impactarse contra la guarnición de banqueta en Segundo Anillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La madrugada de este sábado alrededor de las 01:50 horas, se registró un accidente en el fraccionamiento Desarrollo Especial Centro Comercial las Américas, sobre la Avenida Aguascalientes a la altura del Cinépolis.

De acuerdo con el reporte, una motocicleta Dinamo, modelo 2025, color negro, con placas del estado de Durango, circulaba de sur a norte por el carril derecho. Al llegar frente al Cinépolis, su conductor identificado como Ricardo de 34 años de edad, perdió el control hacia su derecha, impactando el neumático delantero contra la guarnición, lo que provocó que cayera al piso.

Tras el percance, el motociclista resultó lesionado, por lo que al lugar acudieron cuerpos de emergencia. Tras una valoración, fue trasladado en código verde al HGZ 8 del IMSS.

El vehículo fue retirado del lugar con apoyo de una grúa y trasladado a la pensión para su resguardo.