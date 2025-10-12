25 C
Motociclista queda herido tras chocar contra poste en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La madrugada de este día, cerca de las 04:10 horas, la Policía Vial atendió un accidente tipo choque contra objeto fijo registrado sobre Avenida Aguascalientes a la altura de Avenida Paseos de Ojo Caliente, en el fraccionamiento Ojo Caliente Las Torres, dejando daños materiales estimados en 8 mil pesos.

De acuerdo con el reporte, una motocicleta marca Italika, modelo 2025, color rojo con negro y con placas del estado de Aguascalientes, era conducida por Alexis de 21 años de edad.

El conductor circulaba sobre Avenida Aguascalientes en el carril izquierdo del puente elevado y lo hacía sin respetar el límite de velocidad.

A la altura de Avenida Paseos de Ojo Caliente perdió el control de la dirección hacia su izquierda, impactando el neumático delantero contra la guarnición del camellón central y posteriormente colisionando con un señalamiento restrictivo de límite de velocidad.

Derivado del percance, el motociclista resultó lesionado y fue trasladado en código verde al HGZ 1 del IMSS. Finalmente, el vehículo fue trasladado por una grúa a la pensión para su resguardo.