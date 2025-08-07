Motociclista no respeta señal de alto y termina impactado contra un vehículo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El accidente se registró durante la mañana de este jueves alrededor de las 7:50 horas, cuando un hombre a bordo de una motocicleta de la marca Bajaj en color negro, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, conducida por Francisco de 26 años de edad, se desplazaba sobre la calle Montoro en el fraccionamiento Ojocaliente I.

Al llegar al cruce con la Avenida Ojocaliente, no respeta la señal restrictiva de alto y continúa con su marcha, impactando de manera frontal en el ángulo lateral izquierdo a un vehículo tipo SUV de la marca Toyota, en color arena, con placas de circulación del estado de Aguascalientes.

Tras el impacto, el motociclista cayó de su vehículo, deslizándose por varios metros sobre el asfalto.

Posteriormente arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos y tras valorar a los conductores afectados, descartaron su traslado de emergencia ya que las lesiones que presentaban no ponían en riesgo su vida.