Motociclista muere atropellado por tráiler en la 45 sur

Oscar Salado
Aguascalientes, Ags.- Un motociclista perdió la vida al quedar debajo de las llantas de un tractocamión sobre la 45 sur en carriles de circulación de norte a sur.


Los hechos se verificaron al filo de las 16:20 horas sobre la carretera antes citada en la entrada a una gasolinera Mobil, situada en el kilómetro 116, en la comunidad de Montoro.


La víctima de aproximadamente 25 años de edad, tripulaba una motoneta ITALIKA gris, cuyo cuerpo quedó debajo de las llantas de un tractocamión Kenworth blanco enganchado a dos tanques de gas con razón social Transportes del Noreste, conducido por un hombre de 40 a 45 años.


De acuerdo a testigos el trailero ingresó de manera normal a la estación de gasolina cuando el motociclista se impactó en un costo y al caer las llantas traseras le pasaron por encima hasta quedar en medio de las mismas.
Tras el llamado de auxilio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos del municipio, los cuales confirmaron que ya nada se podía hacer nada por el motorista.

Finalmente, a la zona arribó personal de la Dirección General de Investigación Pericial que se encargó del levantamiento del cuerpo y trasladó al SEMEFO, mientras que el chofer del tráiler fue detenido y presentado ante el Agente del Ministerio Público en donde se resolverá su situación jurídica.