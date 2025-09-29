Motociclista arrolla y mata a peatón en Rincón de Romos

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un hombre originario de Guerrero que visitaba a sus familiares murió al ser atropellado por una motocicleta que huyó de la escena.

Los hechos se verificaron al filo de la 1 de la mañana de este lunes sobre la carretera federal 22 que conduce de la comunidad de Mar Muerto a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes situada en el municipio de Rincón de Romos a unos 45 kilómetros al norte de la capital del estado.

La víctima mortal es Miguel Ángel Tezotitlan de 25 años de edad, el cual era acompañado por un sobrino ya que se dirigían caminando por el acotamiento al hotel en donde el hoy occiso se estaba quedando.

Fue a la altura del kilómetro 5 que escucharon que se acercaban dos motocicletas a exceso de velocidad, por causas que se desconocen uno de los tripulantes de la jaca de acero perdió el control del manubrio y se subió a la banqueta para enseguida atropellar al peatón.

Finalmente Personal del Instituto de Ciencias Forenses, se encargó del levantamiento del cuerpo y de los indicios.

Se abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del presunto responsable.