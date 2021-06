MOS pide no temer a posibles contagios de Covid en escuelas de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La población no debe temer a los posibles casos sospechosos y positivos de Covid dentro de las escuelas, señaló el gobernador Martín Orozco ante el regreso de más alumnos a las aulas y la confirmación de un contagio dentro de una secundaria de la entidad.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario señaló que el sector educativo no puede esperar a que la pandemia sea erradicada totalmente, por lo que los padres de familia, alumnos y docentes deben retomar esta actividad con las precauciones necesarias.

“No nos asustemos, vamos a salir positivos algunos (…) la pandemia va a seguir, si esperamos a que no salga absolutamente nadie positivo en el mundo y para entonces regresar a clases, pues bueno, vean el costo que tendremos en un tema de formación académico hacia los maestros”

Comentó que aunque los contagios, hospitalizaciones y defunciones por coronavirus han ido a la baja en las últimas semanas, la pandemia no ha finalizado, por lo que la población debe acostumbrarse al virus.

“La pandemia no estamos determinándola, esto va a seguir, es como si en su momento tuviéramos un resultado de influenza y todos a la casa, pues no, no es cierto. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus, a tener las precauciones como el cubrebocas y sencillamente a seguir con nuestra vida normal”

En el mismo espacio, Orozco Sandoval explicó que la autoridad fue notificada sobre la detección de un caso positivo de Covid-19 dentro de la escuela secundaria no. 5, el cual está relacionado con una docente que se contagió previo al regreso a clases y que no tuvo contacto con los alumnos, aunque sí se suspendieron las actividades escolares presenciales hasta nuevo aviso.

Por su parte, el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, destacó que aunque una persona esté vacunada, no está exenta de contagiarse de coronavirus, por lo que se deben seguir con las medidas sanitarias.

Este miércoles otras 367 escuelas que fueron utilizadas para llevar a cabo la jornada electoral el pasado 6 de junio abrirán sus puertas para recibir por primera vez a sus alumnos. En total, alrededor de 45 mil estudiantes volvieron a las aulas esta semana.