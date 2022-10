Morosos del agua adeudan 15 mdp en El Llano

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde del municipio de El Llano, Cézar Pedroza, reveló de una cartera vencida por concepto de pago de agua de la población de hasta 15 millones de pesos.

El primer edil indicó que se está trabajando mediante la oficina de recaudación que se implementó por primera vez en en la historia del municipio para recuperar la cartera vencida, mediante convenios.

-¿No están pagando o que pasa ahí alcalde?

-Bueno pues, hay gente a la que se le hace fácil no pagar el recibo y se les acumulan.

-¿Se tomarán medidas más drásticas?

-No bueno, para eso estamos nosotros para ayudarles y trabajar juntos de tal modo que no se vean en problemas.