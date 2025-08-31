Morena y PAN sin acuerdos para mesa directiva del Congreso de la Unión

Ciudad de México. Sigue sin existir un acuerdo entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional para la integración de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuando restan cinco días para el siguiente periodo de actividades.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada guinda, reconoció que se puede caer en un vacío jurídico, en caso de que a más tardar el 5 de septiembre, no se concrete un acuerdo entre las fracciones, después que se ventiló ceder la presidencia al blanquiazul.

“Aunque tenemos mayoría, es conveniente la estabilidad política, y aunque hemos recibido propuesta del PAN, no ha transitado en Morena por distintas razones que no vale la pena expresar”, declaró Monreal.

La bancada del PAN mantiene como carta para presidir la cámara a Kenia López Rabadán, pero esta propuesta no es aceptada por varios legisladores del partido oficial.

La Ley Orgánica del Congreso de la unión prevé que, si en la sesión preparatoria no se logra la votación de una nueva mesa directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, la actual mesa que preside Sergio Gutiérrez Luna, continuará al frente de la cámara.

Con información de La Jornada.