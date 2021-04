Morena postula a candidato que es buscado por la DEA

Redacción

Michoacán.- El candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, en el Estado de Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, aparece en la lista de las personas buscadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El candidato está acusado por la agencia antidrogas de conspiración. Según la alerta de la DEA, “el fugitivo puede estar armado y ser peligroso. No intente detener a esta persona”, advierte el sitio web.

El candidato morenista señaló a través de un video publicado en sus redes sociales que si la DEA lo busca, por qué no lo han encontrado si su teléfono es público y está realizando campañas.

“Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena”.

“Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes”, aseguró frente a decenas de personas en un video que subió a su cuenta de Facebook.

El tío del aspirante, Marcelino Portillo, también aparece en la lista de la DEA.

Una vocera de la campaña negó este miércoles a El País que la agencia antidrogas busque al candidato y dijo que “están trabajando” en el tema del perfil que aparece en la página web de los buscados por la DEA.

A Portillo Jaramillo se le busca por su supuesto nexo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con información de El País