Morena perdió en Aguascalientes y Durango: AMLO

Redacción

Ciudad de México.-Acepta derrotas de sus partido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que Morena perdió las elecciones en Aguascalientes y Durango, estados que la alianza entre el PAN, PRI y PRD ganaron ante los candidatos de su movimiento político, no obstante, destacó el avance de su proyecto en cuatro entidades del país.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal enfatizó que nuevamente el pueblo de México dio una lección a la oposición negándoles el voto y llamó a los integrantes de dichos partidos a cambiar su estrategia clasista y racista.

“El pueblo es mucha pieza y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos tendría que poner un letrero que toda consulta causa honorarios, pero deben hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera su clasismo, su racismo”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

“Desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo”, añadió.

La panista Teresa Jiménez ganó Aguascalientes con un rango de votación de 51.5 a 54.9%. En segundo lugar quedó la morenista Nora Ruvalcaba, quien obtuvo de 33.7 a 35.3% de los sufragios; Movimiento Ciudadano (MC) recibió de 6.5 a 7.4% de los votos y la unión entre el PT y PVEM alcanzó de 1.4 a 1.8%.

La participación ciudadana en este estado llegó a un rango de entre 43.7 y 46.8% del total registrado en la lista nominal.

Durango, es la otra entidad que retuvo la alianza PAN-PRI-PRD con el priista Esteban Villegas como abanderado. El candidato logró de 52.2 a 55.2% de los votos. En tanto, su oponente Marina Vitela recibió de 37.8 a 40.8% y en tercer lugar quedó Patricia Flores, de MC, con 4.1-5.0% de los sufragios.

Con estos triunfos, la oposición tendrá gobierno sobre 3 millones 258 mil mexicanos. Ayer, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, adelantó que habría defensa del voto en el tribunal electoral en dichos estados ante lo que acusó fueron intromisiones de los gobiernos estatales y la coacción del sufragio.

En tanto, Morena y sus aliados políticos, el PT y PVEM, lograron el triunfo en cuatro estados del país: Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, bastiones del PRI.

El conteo rápido en la entidad dio como ganador a Morena, con lo cual este partido logrará la primera alternancia en el poder estatal, ya que el PRI ha gobernado la entidad desde hace casi 100 años. De acuerdo con los resultados de la autoridad electoral, el morenista Julio Menchaca obtuvo un rango de votación de entre 60.4 y 63.2%.

Morena y su candidato, Salomón Jara, barrieron con sus contrincantes en esta entidad, de acuerdo con el conteo rápido oficial.

Morena triunfó en Quintana Roo con más de la mitad de los votos. Según el conteo rápido, la morenista Mara Lezama, también abanderada del PVEM, PT y Fuerza por México, recibió de 55.3 a 58.2% de los votos.

Morena le quitó al PAN esta entidad con Américo Villarreal a la cabeza; el candidato obtuvo entre 49.5 y 52.7% de los votos. Esta entidad siempre había sido gobernada por el PRI y en 2016 comenzó a ser administrada por el PAN; ahora llegará Morena.

“Ya ustedes pueden hacer el análisis, los comentarios. Creo que estos seis estados representan como 14 millones de habitantes. No, 15 millones. Así están lo que van a gobernar”, añadió tras presumir una tabla que expuso a Morena con 12 millones 601 mil habitantes a gobernar.

El jefe del Ejecutivo federal se dijo satisfecho de que en esta jornada electoral no haya habido incidentes graves de violencia al tiempo que reconoció a los habitantes de dichas entidades de salir a las urnas a ejercer su responsabilidad ciudadana.

“Es muy satisfactorio poder informar que no hubieron actos de violencia graves a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos no hubo violencia, los ciudadanos como siempre se portaron a la altura de las circunstancias. Mis felicitaciones a todos los que participaron en las elecciones de seis estados de la República.

“Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que se llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja porque no deja de haber quienes se frotan las manos esperando que haya violencia en las elecciones”, expresó.

Con información de Forbes