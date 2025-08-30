Morena insiste en excluir al PAN de la presidencia de diputados y dársela al PVEM

Redacción

Ciudad de México.-A 24 horas de que se elija a la nueva presidencia de la Cámara de Diputados, en el Grupo Parlamentario de Morena, hay la posibilidad de que estallen dos crisis, una por la exclusión del PAN y otra por un purga interna que se prevé alcance a la vicecoordinadora, Gabriela Jiménez.

Por un lado, un grupo de diputados morenistas se reunió la noche del viernes con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para pedir su aval de ceder 15 legisladores del Partido del Trabajo (PT) al Partido Verde y convertirlo así, en la segunda fuerza política en el recinto legislativo de San Lázaro.

Con ese cambio de camisetas, el Partido Verde pasaría de 62 a 77 diputados, para dejar como tercera bancada al Partido Acción Nacional (PAN), que tiene 71 legisladores.

De acuerdo a la legislación, la segunda fuerza política deberá asumir la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de la misma, aunque el acuerdo fundacional que suscribieron los coordinadores, establece que deberá ser para el PAN.

De acuerdo a morenistas consultados en la plenaria de ese grupo parlamentario, los diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, Dolores Padierna, Julio César Moreno y Leonel Godoy, hicieron el planteamiento a la funcionaria.

Dicha propuesta es rechazada por el coordinador, Ricardo Monreal Ávila, quien públicamente ha sostenido que deber ser para el PAN, incluso, este sábado se ha ausentado en varias ocasiones de la plenaria para dialogar en persona con coordinadores, como el líder del blanquiazul, José Elías Lixa.

El resto, han sido llamadas telefónicas que ha tenido Monreal Ávila con los coordinadores de oposición, como el priista, Rubén Moreira, quien ha expresado su preocupación por la crisis legislativa que puede provocar que los duros de Morena impongan en la votación el próximo domingo.

Esto, a pesar de que el coordinador del PVEM, Carlos Puente, comentó en entrevista que está a favor de lograr el consenso en la mesa directiva, considerándola para su bancada hasta el año próximo.

“Se está haciendo todo para lograr los consensos, con respeto al reglamento, con respeto a los grupos parlamentarios y con respeto a todas y todos los legisladores”, comentó luego de acudir a la plenaria cuando acudió la titular de la Secretaría de Gobernación.

Puente adelantó que “el Verde está listo para cerrar la legislatura, en el tercer año, presidiendo la Mesa Directiva”.

El otro escenario que puede confrontar a los morenistas, está también relacionado con la Mesa Directiva, y es la exigencia de los duros de Morena para quitar a Gabriela Jiménez de la vicecoordinación del Grupo Parlamentario y dejar en su lugar a Dolores Padierna.

El argumento: que la diputada Jiménez impulsa la creación de un nuevo partido político junto con su esposo, el también morenista Édgar Francisco Garza Ancira, aunque dicho criterio no ha alcanzado, a Hugo Eric Flores Cervantes, quien incluso, ha realizado más asambleas para obtener el registro de una nueva fuerza política.

Este sábado o antes de la sesión del domingo donde se votará la Mesa Directiva, se elegirá también al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, cargo para el que se perfila, el morenista, quien está acéfalo desde el 20 de marzo, cuando Carlos Ulloa, solicitó licencia para incorporarse al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tanto que la diputada de Morena, Xóchitl Zagal, envió un mensaje de WhatsApp a sus compañeros de bancada para pedir su apoyo a fin de que sea designada como secretaria de la Mesa Directiva.

Con información de Latinus