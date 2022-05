Morena es el partido de los cínicos, sinvergüenzas y mentirosos que pretende llevar al país a una dictadura: “Alito”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De visita al estado para apoyar la campaña de la candidata de la alianza Va Por Aguascalientes, Tere Jiménez, el presiente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, se refirió a Morena como el partido de los cínicos, sinvergüenzas y mentirosos que le hecho un grave daño a México.

“El país se le cae a Morena a pedazos y eso no lo vamos a permitir, insisto que Morena es un gobierno autoritario y represor”, fustigó.

Como una muestra de que no saben gobernar expuso el caso de Zacatecas que se ha convertido en un estado fallido, lo mismo que Guerrero, Veracruz, Colima y otras entidades más donde son poder.

“Desde ahora les advertimos que no vamos a permitir que Morena instale una dictadura en México, vamos defender el modelo democrático que no les gusta y por ello es que querer robarse las elecciones a la mala”, lanzó la advertencia.

Por otra parte, cuestionado sobre publicación del periodista Carlos Loret al respecto de la utilización de programas del gobierno federal en favor de su candidata Nora Ruvalcaba, Moreno Cárdenas censuró estas prácticas y advierte que los van a denunciar y a exhibir sus corruptelas.

“Luego le echan la culpa al periodista cuando está más que demostrado que son unos síndicos y si vergüenzas que con toda impunidad utilizan los programa del propio gobierno federal para presionar y amagar a los beneficiarios y obligarlos a votar por ellos”, puntualizó al culminar con la conferencia de medios que ofreció.