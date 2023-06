Morena dará 5 mdp a cada “corcholata” para sus gastos

Redacción

Ciudad de México.-El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que el pasado jueves 15 de junio el Comité Ejecutivo Nacional del partido del cual es titular, aprobó el financiamiento que se les otorgará a las “corcholatas” en el actual proceso interno para la elección de un candidato a la presidencia.

Mario Delgado señaló que con el consejo de Morena buscó garantizar la claridad y transparencia sobre el origen de los recursos financieros que se otorgarán a los aspirantes del proceso en Morena, así como también para qué podrán ser utilizados.

"Tuvimos el punto de vista jurídico del partido, y lo que queríamos era resolver este tema. Darle certeza a los participantes sobre el financiamiento, que hubiera mucha transparencia para que se pueda verificar el destino de los recursos y en que se van a gastar pero sobre todo garantizar la equidad en la contienda", indicó el político.

Por otro lado, Delgado señaló también que esto se realiza con la intención de que todos los procesos dentro de Morena no sean causantes de sospechas o dudas.

Más detalles

El presidente nacional de Morena dijo que, con el fin de solventar el pago de las actividades de los delegados nacionales de la defensa de la Cuarta Transformación, el Comité Ejecutivo nacional de Morena ha autorizado un monto de 5 millones de pesos de la partida de gastos ordinarios para cada uno de de los aspirantes y lo cual suma un total de 20 mil pesos.

Al respecto, Mario Delgado aseguró que cada uno de los delegados deberá de aplicar los gastos y comprobar en qué lo hizo. En el mismo sentido las autoridades de Morena han señalado que el financiamiento deberá de ser utilizado en viáticos, transporte alimentación, logística de eventos y hospedajes.

De igual forma, fue informado que los recursos no podrán ser gastados en publicidad o propaganda, además de que se aclaró que dicha cantidad de dinero solo se le otorgará a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Ricardo Monreal.

Por otro lado, Manuel Velasco, quien pertenece al Partido Verde Ecologista de México señaló que en su caso se verá en su partido que le sea otorgada la misma cantidad de dinero.

Adán Augusto dice que donará los 5 millones de pesos

Previo a su registro, Adán Augusto López. exsecretario de Gobernación, ofreció una conferencia en la que informó que sí se registrará para el proceso interno de Morena, pero que no acudirá él, sino que lo representará Leonel Godoy.

Sobre los 5 millones de pesos de financiamiento que les está otorgando Morena, el exsecretario de Gobernación indicó que declinará el apoyo y que en su caso lo donará para dos comunidades una de ellas Metlaltónoc.

Ante este anuncio, Mario Delgado hizo el llamado a Adán Augusto López a que acepte el financiamiento, porque si no se desconoce de dónde proveerán los recursos que utilice y eso cambiaría el piso parejo ue se trata de dar a todos los aspirantes.

Contexto

Después de que el lunes 5 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador reunió a las que llama “corcholatas” con el líder de Morena, Mario Delgado, y gobernadores, 6 días después el Consejo Nacional de Morena anunció, oficialmente, los acuerdos a los que deben ceñir, que no cambian de lo que les dijeron en privado en el restaurante El Mayor del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las “corcholatas” de Morena llegaron a su Consejo entre jaloneos y acusaciones de inequidad, tras señalar cargada de algunos gobernadores a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo que motivó la firma del acuerdo de “piso parejo” el lunes pasado.

El candidato de Morena para la elección presidencial de 2024 se dará a conocer el 6 de septiembre, acordó el Consejo Nacional de Morena. Alfonso Durazo, su presidente, informó que competirá hasta seis aspirantes, por lo que, a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y a Ricardo Monreal se sumará el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, y Manuel Velasco, senador del PVEM.

El Consejo Nacional de Morena estableció las reglas a respetar por cada uno de los aspirantes, entre ellos rechazarán el uso de cualquier recurso de procedencia ilícita, evitar relaciones con personas o grupos que ofrezcan recursos condicionados, así como participar en medios reaccionarios, conservadores o adversarios de la cuarta trasformación.

En conferencia, Durazo informó que se pedirá a los aspirantes que refrenden sus compromisos con Morena: no robar, no mentir, respetar los principios, no realizar actos con grupos políticos o criminales y conservar la austeridad.

Las encuestas se aplicarán del 28 de agosto al 3 de septiembre y el resultado será dado a conocer el 6 se septiembre.

Respecto a las encuestas, dijo que cada aspirante puede proponer a dos encuestadoras, pero no pueden ser empresas que dieron resultados distorsionados en procesos anteriores.

La Comisión Nacional de Encuestas de Morena elegirá a cuatro empresas y redactará el cuestionario que se deberá aplicar.

Durazo abundó que cada aspirante deberá hacer su propuesta de encuestadora a más tardar el 16 de junio, además de que las y los aspirantes deberán renunciar el mismo día en que se registren.

Fechas clave en Morena