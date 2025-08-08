Morena convirtió diplomacia mexicana en un circo: Ambriz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El diputado federal priista por Aguascalientes, Humberto Ambriz Delgadillo, expresó que Morena ha convertido a la diplomacia mexicana en un circo.

Al tomar la palabra a nombre del grupo parlamentario del PRI en la cámara de diputados, el aguascalentense refirió que el partido en el poder premia las traiciones con pasaportes diplomáticos.

Habló de que nombrar a Claudia Pavlovich como embajadora de Panamá no tiene justificación ni diplomática ni moral, siendo el pago por entregar Sonora.

“Y lo decimos fuerte y claro que no es la única: ya son muchos los premiados por traicionar al partido”.

Sostuvo que en el PRI no permitirán traidores, por los que defenderán con todo la dignidad del Estado.

“México merece ser representado por quienes lo aman, no por quienes lo vendieron al mejor postor”, machacó.