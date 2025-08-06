Morena blinda a Adán Augusto López y rechaza que pida licencia

Redacción

Ciudad de México.-La mayoría de diputados y senadores de Morena, PT y PVEM votaron en contra de un punto de acuerdo promovido por la senadora panista Lilly Téllez para que el coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández, pidiera licencia debido a que la Fiscalía de Tabasco busca detener a quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, por presuntamente encabezar la organización delictiva “La Barredora”.

Luego de tres semanas en que Morena evitó que el asunto se discutiera en el pleno, en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, la senadora Téllez García presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para pedir la separación del coordinador de Morena.

En tribuna, la senadora de Acción Nacional expresó directamente a López Hernández que algún día la justicia lo alcanzará a él y al resto de su bancada.

“Es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño, y se ponga a disposición de las autoridades. Las acusaciones que pesan sobre ese senador mafioso son gravísimas, y nos ponen aquí en peligro a todos. Pesan sobre el senador Adán Augusto López acusaciones gravísimas: Corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias, conflicto de interés. Adán Augusto López no debería estar sentado ahí, yo se lo he dicho muchas veces así de frente, él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia; pero lo protege Sheinbaum.

“Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal, Adán Augusto López, cuánto dinero le debe la Presidente de México para no proceder contra el criminal Adán Augusto López; él es la perfecta representación de Sheinbaum, él conjuga lo que es Sheinbaum, la narcopolítica en el poder”, refirió.

“No me asusta comparecer ante una autoridad”: Adán Augusto

En su defensa, López Hernández expresó: “no me asusta que algún ciudadano o alguna ciudadana o que producto de alguna investigación yo tenga que comparecer ante una autoridad”. Mientras que en su defensa salieron Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, así como los diputados morenistas Alfonso Ramírez Cuéllar y Leonel Godoy, además de la senadora petista Yeidckol Polevnsky.

También en tribuna, el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aludió al coordinador de Morena: “tú lo sabes, Adán, y por eso te menciono. Jamás han sido respetuosos de la ley; si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel Adán; porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado por proteger a criminales y por defender al crimen organizado, porque de eso es lo que está denunciado el senador López Hernández. Yo no estoy acusado por proteger a criminales y por defender al crimen organizado, porque de eso es lo que está denunciado el senador López Hernández”.

El diputado panista Federico Döring sentenció que sólo alguien que es notario público y lava el dinero “que se robó López Obrador y sus hijos, que tiene todos los secretos de lo que se han robado, mal habido y se siguen robando con empresas fantasma, pues seguramente estaría muy tranquilo”.

Añadió que ese notario es tan cómplice “como los hijos hampones y el expresidente de todo lo que se han robado, pues guarda todos los secretos de la narcopolítica de López Obrador. Seguramente si existe ese notario tan corrupto y tiene todos los secretos de López Obrador y de sus hijos, y de lo que se han robado, pues va a sentirse muy tranquilo de que la mano de la justicia jamás lo va a alcanzar”.

Adán Augusto López es titular de la notaría pública 27, ubicada en la colonia Jesús García de Villahermosa, Tabasco, entidad que gobernó entre 2019 y 2021.

Con información de Latinus