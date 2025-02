Morena arrebata los ahorros de los trabajadores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Desde el Partido Acción Nacional, expresamos nuestra profunda preocupación

y condenamos la reciente reforma aprobada por Morena, la cual otorga al

gobierno el control de los recursos del INFONAVIT, recursos que no pertenecen

al gobierno, sino a los trabajadores que los han ido acumulando a lo largo de su

vida laboral. Este cambio legal da carta blanca al gobierno para disponer de 2.4

billones de pesos sin la debida transparencia, y lo más grave, sin consultar a los

verdaderos dueños: los trabajadores.

Así lo manifiesta el presidente estatal del PAN Javier Luévano; quien afirmó

que “en Acción Nacional, consideramos que no es una reforma, sino una

confiscación disfrazada. Morena ha vuelto a demostrar que su obsesión por

concentrar el poder es más grande que su interés por los derechos de las y los

ciudadanos. Con esta reforma, el gobierno no solo toma el control de estos

recursos, sino que arrebata a los trabajadores la libertad de decidir sobre su

propio patrimonio, sustituyendo su derecho a elegir cómo y dónde invertir

para la compra de su vivienda”.

En un acto de amor tóxico, Morena despoja a las familias mexicanas de la

oportunidad de decidir sobre su propio patrimonio, olvidando aquella premisa

de que “amor con amor se paga”, con una maniobra que vulnera nuevamente

la economía de los hogares mexicanos.

El nuevo esquema de la reforma incluye la creación de una empresa estatal

que gestionará los ahorros de los trabajadores. Este modelo ha fracasado

rotundamente en diversas ocasiones, como se ha visto con empresas como

PEMEX, Mexicana de Aviación y proyectos como el Tren Maya y la refinería de

Dos Bocas. La historia nos demuestra que los gobiernos no tienen la capacidad

para manejar estos recursos de manera eficiente, mucho menos para construir

viviendas, cuando ni siquiera han logrado mantener a flote sus propios

proyectos.

“Es importante señalar que esta reforma se aprobó sin un verdadero debate ni

consulta a los trabajadores. Esta actitud refleja la falta de transparencia, y la

negativa del gobierno a escuchar a quienes realmente serán afectados: los

trabajadores”, apuntó el líder panista.

Los verdaderos riesgos que esta reforma implica son evidentes: el golpe al

derecho de los trabajadores; la creación de una empresa opaca sin supervisión

ni controles; expropiación disfrazada y un modelo ineficiente y corrupto como

hemos visto cuando el gobierno federal se convierte en el principal de

recursos, los resultados son desastrosos.

En Acción Nacional, defendemos los derechos de las y los trabajadores. No

permitiremos que Morena utilice los ahorros como moneda de cambio para

financiar sus proyectos políticos. Nos oponemos a esta reforma y

permaneceremos en todos los frentes posibles para impedir que el dinero de

los trabajadores termine siendo utilizado de manera opaca, corrupta y sin la

supervisión que merecen.

Por amor a México, por el respeto a los derechos de los trabajadores, desde el

PAN se buscará promover acciones legales y legislativas en defensa de estos

derechos; exigimos transparencia para que estos ahorros no sean la caja chica

del gobierno además de proponer alternativas reales para el acceso a la

vivienda, finalizó el líder panista.