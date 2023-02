Morena Aguascalientes fracturado, regidores no participarán en marcha contra Veolia

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Aunque en el cabildo capitalino son tres los regidores que representan el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la dirigencia estatal considera que no tienen representatividad alguna y aprovechan la menor oportunidad para picarles la cresta.

Incluso sacando cursos para capacitar a perfiles para futuros puestos de elección popular pues consideran que los actuales no han tomado decisiones considerando los ideales del partido.

Y es que uno de los aspectos en los que ha fallado el actual dirigente, Gilberto Gutiérrez, es en lograr la unidad entre los distintos grupos.

Cómo muestra de ello está el regidor Luis Armando Salazar Mora, quien aceptó que a los regidores de Morena no se les ha considerado en las actividades del partido y todo obedece a qué no se tiene buena relación ellos por “pertenecer al grupo de Arturo Ávila”, tumbando así el falso discurso de unidad con la que tanto pregonan.

En este sentido, dijo que no se les invitó a los regidores a participar en la marcha contra Veolia y en favor de la municipalización de que organizará el partido el próximo 4 de marzo.

“Si puedo ir -a la marcha-, pero primero me tendrían que invitar, porque yo no voy a ir a un lugar a donde no me invitan. Me extraña mucho que yo siendo regidor de Morena, presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que no me hayan invitado al está movilización”, declaró.

Sobre los perfiles que actualmente hay al interior de Morena opino: “lo que ocupa el partido son personas que transiten con propuestas, no estar peleando y jaloneandose, gente que aboné al movimiento, no que siempre son gritos y sombrerazos, por eso estoy en el equipo de Arturo”.