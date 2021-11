Morena acusa al PAN de plagio en sesión del Congreso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Acusaciones de plagio se generaron entre representantes de Morena y del Partido Acción Nacional, durante la sesión ordinaria de este jueves en el Poder Legislativo del Estado.

Durante la presentación de un punto de acuerdo del panista Juan José Hernández Aranda, para exhortar al Congreso de la Unión a retirar un dictamen de reformas fiscales que, a su juicio, afectan a organizaciones civiles, la morenista Ana Laura Gómez Calzada subió a la tribuna para echarle en cara al blanquiazul que en realidad el documento presentado, había sido copiado de un diario español.

“Lo verdaderamente lamentable es que lo hizo con información plagiada. Le recuerdo que el plagio es un delito y una gran falta de respeto. Compañero diputado, le puedo dar clasecitas de cómo citar artículos. A usted y a sus asesores”, externó Gómez Calzada, quien atribuyó la fuente original a un artículo del diario El País.

La morenista inclusive, con ayuda de sus asistentes, colocó dos pendones con la impresión del artículo original, fechado el 19 de octubre último y que permanecieron al término de la sesión.

Posteriormente Hernández Aranda subió a tribuna, siendo acompañado por algunos representantes de la bancada PAN-PRD, en donde le respondió a Gómez. “No es plagio, porque representó la voz y es un documento público. En el trabajo legislativo no se representa el plagio, según las leyes de derecho de autor. Con sus calumnias, no me van a callar. Seguiré alzando la voz”.

El panista reclamó que no se puede olvidar el sentido de las organizaciones de la sociedad civil. “Acusarlas de corrupción sin una denuncia formal es mezquindad, y esa viene desde el gobierno federal que Morena ha estado impulsando”, agregó.

Cabe mencionar que cuando finalizó la sesión ordinaria, tanto la morenista como el panista intercambiaron un efusivo saludo.