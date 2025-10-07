Morena a Mota: propuesta de nuevo municipio no debe ser en beneficio personal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se estudiará la propuesta de crear un nuevo municipio en la entidad, Yaszú Muñoz Márquez, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, en torno a la petición de erigir a Villa Juárez como el doceavo ayuntamiento de la entidad.

“No podemos hablar del tema hasta que no tengamos la propuesta formal y la envíen al Congreso. A partir de ese momento, analizaremos qué tan necesario sería tener un nuevo municipio aquí en Aguascalientes, qué tan necesario y qué implicaciones traería en materia presupuestal”, señaló en entrevista.

Perteneciente al municipio de Asientos, la comunidad de Villa Juárez ha solicitado en años anteriores ser erigida como ayuntamiento propio. Aunque recientemente la propuesta fue retomada en una gira de la gobernadora panista Teresa Jiménez, quien delegó esa petición al Poder Legislativo.

Uno de los puntos que genera controversia en cuanto a la propuesta es que uno de los promotores es José Manuel González Mota, alcalde perredista de Asientos, y quien tendría la posibilidad de ser votado como alcalde de Villa Juárez, si la iniciativa llegara a concretarse.

En ese sentido, Muñoz Márquez se manifestó en contra: “Lo importante y lo que debe prevalecer de una propuesta es que no se piense de manera personal, esperamos que no sea el caso. Si es necesario crear un nuevo municipio, sea en beneficio de la comunidad. Pero como te digo, aún no llega la propuesta al Congreso. Lo que sí insisto es que quien busque promover algo nuevo, sea en beneficio para todas y todos; no para unos cuantos “, subrayó la legisladora morenista.