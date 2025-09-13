Moreira pide a PRI Aguascalientes mantener alianzas con PAN y PRD

Gilberto Valadez

Jesús María, Ags.- Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de la Unión, se decantó a favor que se mantenga la alianza del tricolor con PAN y PRD en Aguascalientes; pese a posibles fracturas en municipios locales.

“Yo soy aliancista. Todas las oposiciones deben de juntarse, pues lo que vemos es que Morena quiere apoderarse de todo y destruir la democracia. Se están preparando para el momento en que la gente ya no les dé el voto y quieren apoderarse de los cargos, por la fuerza. Por eso ya quitaron el Poder Judicial y quieren colonizar el INE (Instituto Nacional Electoral). Lo más importante debe ser la Patria, que está en peligro”, subrayó.

– ¿Pero en dos municipios de Aguascalientes, el PRI se deslinda de la alianza?

– Vamos a ver qué dice la dirigencia nacional. Muy respetable lo que diga la dirigencia estatal, pero somos una dirigencia nacional y debemos esperar los tiempos que están enfrente.

Apenas esta semana, la dirigencia estatal del PRI puso en duda continuar su coalición con los otros dos institutos políticos en algunos municipios, de cara a las elecciones locales de 2027.

“Estamos en una crisis que ya deja efectos”

Entrevistado en este municipio conurbano, Moreira Valdez advirtió sobre riesgos a la población de cara a la propuesta del paquete económico del gobierno federal, sobre lo cual advirtió que se avecina una escalada de nuevos gravámenes.

“Vienen más impuestos en productos como los refrescos, habrá limitantes para que los bancos den préstamos y habrá más recortes en áreas como la cultura, seguridad o el área rural. La deuda del país ha ido creciendo enormidades y nos encontramos en medio de una crisis económica que no se ha sentido, pero que ya deja efectos”, advirtió.

– Desde la cámara de Diputados, ¿qué hará la oposición?

– Nosotros vamos a estar en contra, pero Morena va a imponer pues tiene que sostener los compromisos que les dejó (Andrés Manuel) López Obrador. Nos preocupa que el gobierno de Morena sea tan confrontador y se haya peleado con tantos países. Dejaron un cascarón en relaciones exteriores a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El líder priista en el Congreso de la Unión estuvo de visita para acudir a la presentación del informe de labores de Humberto Ambriz Delgadillo, diputado tricolor por el I Distrito Federal de Aguascalientes.