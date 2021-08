Monte ¿De Piedad? en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Mi madre es viuda de un jubilado del Nacional Monte de Piedad, por lo que ella recibe o recibía sus prestaciones médicas privadas como parte de sus prestaciones.

El día 5 de abril del año 2017 llevamos a mi madre de nombre “MARIA” con el DR. “MIGUEL” de urgencia ya que ella presentaba dificultad para sostener las cosas, fatiga y náuseas, dicha consulta no sirvió, ya que el DR. “MIGUEL” no emitió un diagnóstico, medicamentos o estudios para saber qué es lo que sucedía. Esto debido a que tenía que irse y urgencia para salir de su consultorio. Por lo que no la consultó a pesar de decirle lo que sucedía.

Al día siguiente desperté y encontré a mi mamá en el suelo con ataques epilépticos, en el tiempo que llegó la ambulancia al momento en el que fue ingresada al hospital le dieron 6 ataques epilépticos. Ya en el hospital y con análisis practicados detectaron que las convulsiones habían sido debido a una descompensación, con niveles superiores a los 500 de glucosa. Estos ataques epilépticos y convulsiones hubieran podido evitarse si el médico en su momento le hubiera puesto atención a los síntomas que mostraba mi mamá un día antes.

A raíz de estas convulsiones y falta de oxigenación en el cerebro, mi madre sufrió de daño cerebral, de un aneurisma, con el daño cerebral perdió noción del tiempo y espacio, perdiendo también su memoria a corto plazo, le dio anemia, perdió todos sus dientes, y se le complicaron sus padecimientos crónicos como hipertensión, diabetes, etc. Esto le cambio la vida a mi madre y a los que cuidamos de ella. Lógicamente cambiamos de doctor a pesar del disgusto del DR. MIGUEL

Después de haber hecho manifiesta nuestra queja directamente por la negligencia del DR. MIGUEL este tomo represalias durante los siguientes años, haciéndonos la vida imposible, pues comenzó el a “equivocarse” en las cantidades, presentaciones de los medicamentos, teniendo que asistir hasta tres veces en una semana a su consultorio para recoger las recetas a tiempo, afectando y suspendiendo los tratamientos de mi mama por cortos periodos.

Dos ocasiones diferentes me dejó paralizada al decirme que mi mama le SALÍA MUY CARA AL MONTE DE PIEDAD por lo que estaban valorando quitar sus medicamentos. Gracias a Dios esas dos ocasiones solo fue amenaza, pero llegó una tercera en donde me negó totalmente la entrega de los medicamentos que necesitaba mi mamá teniendo que pasar por un calvario para poder hablar con sus jefes y explicarles el atropello que estábamos sufriendo. En ese momento las entonces autoridades del servicio médico atendieron mi súplica y revisando los antecedentes de mi mamá ordenaron al DR. MIGUEL que mantuviera dando los medicamentos para las múltiples enfermedades de mi mamá.

Mi mamá después de haber sufrido el daño cerebral se convirtió en otra persona, dejó de hablar, caminar, perdió interés por las cosas que antes hacía, pero gracias a la atención de otro médico del Monte de piedad y sus atinados tratamientos mi mamá comenzó a hablar, a caminar, a levantarse de la cama, y a retomar interés por algunas cosas.

Hoy a más de 4 años del incidente que cambió la vida de mi mamá el servicio médico para los trabajadores del Nacional Monte de piedad Hizo efectiva la amenaza que antes me hizo su coordinador de quitarle los medicamentos a mi mamá, me han negado los medicamentos completos de los tratamientos que ella necesita y en otros los han quitado totalmente, a pesar de que en sus últimos estudios médicos ella no presenta ningún daño en sus riñones o alguna complicación por los medicamentos que toma ni tampoco muestra efectos secundarios. Cumpliendo y haciéndome recordar lo que alguna vez me sentenció el “DR. MIGUEL” MI MAMÁ LE SALE MUY CARA AL MONTE DE PIEDAD.

El Nacional Monte de Piedad es muy conocido por sus obras altruistas, sus donaciones millonarias a causas como el Teletón, pero no tienen recursos para que el tiempo que le queda de vida a mi mamá lo disfrute en total goce y plenitud.