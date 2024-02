Montañez sin fecha exacta para dejar el cargo, sería a finales de marzo o principios de abril 

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Al adelantar que los funcionarios o integrantes del Cabildo que contendrán en los comisiones de este 2024 deben presentar su renuncia a más tardar el 3 de marzo, el primer edil panista, Leonardo Montañez Castro, quien busca la reelección dijo no tener fecha exacta aún para él hacer lo propio.

‘En mi caso, fíjense que en mi caso se los he comentado cuando eres de reelección, no tienes la obligación de solicitar licencia’, mencionó al tiempo que comentó ‘no hay una fecha exacta, pero sería entre finales de marzo y principios de abril’.

Para el caso de los demás aspirantes indicó ‘tendrían que dejarlo, la Constitución dice que son 90 días previos al día de elección, tienen hasta el día 3 de marzo a más tardar, si, tendrían hasta el día 3 de marzo a más tardar’.

Añadiendo a ello ‘bueno es que se van a ir los que de alguna manera sean servidores públicos y que vayan a contender por primera ocasión a algún cargo, los de reelección no están obligados, pero pues de inicio sería el secretario de turismo, sí’.

Reiterando que dichas salidas no representan conflicto a la administración pues se tienen sus relevos ‘sí, pues es que en todas las áreas hay digamos sus segundos de abordo, sí pudiéramos decirlo así, que ya le conocen, que ya le saben, que de alguna manera ya traen el ritmo de las diferentes secretarías’.

De quienes saldrían comentó Montañez Castro, ‘Turismo, bueno algunos, el titular del IMAC efectivamente, porque finalmente pues él va a ir a un área de mayoría relativa, entonces también sería también sería él, algunos regidores que vayan a postularse también por un cargo distinto al de regidor, verdad entonces también seguramente’.

En seguida abundó ‘quien ya me lo ha expresado por decir es el caso de la regidora Mirna, sí que está en el Ayuntamiento, y bueno y sí tenemos el caso del titular del IMAC, tenemos el caso del titular de economía social y turismo’.

Para concluir aseguró que si bien en su caso no es necesario dejar la encomienda, ‘sin embargo, es muy complicado y más en una democracia como la nuestra, y por lo tanto pues no vamos a, vamos a evitar eso pues, no, y sobre todo para darle más certeza en este caso al proceso, y que no vaya a haber luego ahí malos pensamientos, sí, porque pues finalmente como seres humanos que somos, si, pues luego se presta a las sospechas’.

Y de sus homólogos que se mantendrán al frente de sus alcaldías, prefirió no opinar ‘no fíjense que yo ahí no, yo más bien respetaría la decisión de cada quien, yo creo que cada quien conoce su situación y su circunstancia, y no, pues yo creo que son decisiones ya muy personales y respetables también’.