Monreal ve difícil reunir votos para reformas de AMLO

Ciudad de México.-Ricardo Monreal Ávila, senador de Morena, ve complicado lograr el consenso en el Congreso en torno al paquete de iniciativas constitucionales que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante, tampoco será una “misión imposible”, pero se debe esperar al 5 de febrero para conocerlas a detalle.

En el caso de las iniciativas para desaparecer a los organismos autónomos, reestructurar al Poder Judicial, el blindaje de los programas sociales y los cambios en materia electoral, todas ellas implican reformar la Constitución, sin embargo, Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada, aunque el zacatecano considera viable obtener el voto de la oposición.

Sobre los organismos autónomos como el INAI, INE, Ifetel, Cofece, entre otros, el legislador evitó definir cuáles serán prioridad para su desaparición.

“Hasta el 5 de febrero sabremos qué es lo que está planteando, si implica reforma constitucional, que yo creo que sí, o reforma legal”, dijo Monreal a medios de comunicación afuera de las instalaciones del Senado de la República.

El presidente anunció que el próximo 5 de febrero, fecha en que se conmemora la promulgación de la Constitución, enviará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas.

Sobre ello, Monreal explicó que “las cuatro anunciadas se requiere reforma constitucional: pensiones, salarios mínimos, reforma judicial y reforma electoral, y también elevar a rango constitucional, lo dijo hace dos tres días, los programas Sembrando Vida y algún otro, desaparición de autónomos, o sea, todas implican reforma constitucional”.

Adelantó que las propuestas del presidente López Obrador provocarán un periodo de sesiones agitado en el cierre de la Legislatura.

“Si va a ser una etapa difícil, porque no sabemos el contenido de las iniciativas que el Presidente enviará ni el alcance de las mismas”, reconoció el senador zacatecano.

El ex candidato presidencial todavía no define si regresará a la coordinación de la bancada de Morena, pero pidió esperar al arranque del periodo, el próximo 1 de febrero.

“No, no lo sé, fíjese que he estado alejado, la verdad es que he estado muy metido, como estamos en receso y la ley no me lo impide, he estado muy metido en ayudar al movimiento, pero seguramente en unos días más sabrán”, atajó ante los cuestionamientos sobre su papel en la negociación parlamentaria de estas reformas.

Apuntó que por ahora se encuentra de lleno en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, de quien celebró que el pasado domingo fue ungida por unanimidad.

Por su parte, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, adelantó que darán prioridad a las iniciativas que el titular del Ejecutivo federal.

La Cámara de Senadores de México abordará una serie de reformas constitucionales clave durante la próxima sesión legislativa, entre ellas las relacionadas con la Guardia Nacional, el Poder Judicial, el ajuste del salario mínimo, cambios en el sistema de pensiones, la posible desaparición de organismos autónomos y una reforma en materia electoral. Estos proyectos forman parte de la agenda prioritaria que enviará el presidente de la República, enfocándose en diversas áreas de la administración pública y la justicia.

En busca de un consenso político, la senadora de Morena ha manifestado la intención del grupo parlamentario de establecer diálogo con otras fracciones dentro de la Cámara alta para impulsar la aprobación de estas reformas anunciadas por el presidente López Obrador. En adición a estas iniciativas legislativas, la Cámara tiene pendiente realizar nombramientos importantes como los de tres comisionados del INAI y dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales son esenciales para la operatividad de estas instituciones.

