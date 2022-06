Monreal abre la puerta para irse de Morena

Redacción

Ciudad de México.-Luego de reconocer que hay un grupo dentro de Morena que lo quiere ver fuera del partido, el senador Ricardo Monreal afirmó que si lo siguen excluyendo, nada tiene que hacer ahí.

“Hasta ahora, no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, dijo Monreal en León, Guanajuato.

Insistió en que buscará, hasta el último momento, lograr la candidatura presidencial a través del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del cual él es fundador.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el Club de los Señalados, no sea mencionado en el Club de los Elegidos, desde las matutinas mañaneras, conferencias, aun así he decidido participar”, enfatizó el coordinador de los senadores de Morena.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que sólo “el pueblo” es quien decidirá si compite o no en la contienda presidencial

de 2024.

“No quiero que me señalen ahí, quiero que el pueblo me señale. Hay que dejar a un lado la politiquería. Tiene razón el presidente (Andrés Manuel) López Obrador; yo no me voy a mezclar a la politiquería, soy un político serio, un político responsable y lo único que quiero es profundizar el proceso de vida democrática que el país ha iniciado a partir del 18”, destacó Monreal.

La semana pasada, el líder de los senadores morenistas acusó haber sido excluido del evento en el que se dio el banderazo para la preparación de los comicios de 2023, el cual se realizó en Toluca, al cual asistieron los otros tres presidenciables de Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Además, en diversas ocasiones ha dicho que hará todo lo posible para que el candidato de su partido a la Presidencia surja de un proceso de elección interno organizado por el INE, y no de una encuesta, como insiste la dirigencia de Morena, ya que estos ejercicios son vulnerables a ser alterados.

Con información de Excélsior