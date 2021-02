Monjas de Alemania “rentaron” a niños huérfanos para que abusaran de ellos

Redacción

Alemania.-Se destapa escándalo al interior de la iglesia en Alemania.

En Alemania, un investigación de la iglesia católica reveló que monjas “rentaron” a 175 niños huérfanos para que fueran abusados sexualmente por empresarios y sacerdotes.

Estos hechos ocurrieron durante las décadas de 1960 y 1970, por lo que la gran parte de los abusadores ya están muertos y no podrán responder por sus delitos.

El informe de la Arquidiócesis de Colonia se realizó luego que más de 15 víctimas exigieran una investigación sobre los abusos y la violencia sexual en la iglesia católica de Alemania.

El reporte de 560 páginas ha sido compartido por diversos medios internacionales, incluyendo The Daily Beast. En él, se nombran a varios prominentes empresarios y clérigos, que “rentaban” a los huérfanos a las monjas de un convento en Speyer.

A los niños, de entre 8 y 14 años de edad, se les obligaba a participar en orgías y eran violados por varios hombres. Al regresar al convento, eran castigados por las monjas. ¿La razón? Sus ropas se arrugaban o porque estaban manchadas de semen.

La Arquidiócesis de Colonia dijo a The Daily Beast que la razón por la que el informe no se publicó fue porque no explicaba completamente la metodología de la investigación.