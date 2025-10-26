Monitorean de manera permanente fallas geológicas en Aguascalientes 

26.3 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- De manera frecuente son monitoreadas las fallas geológicas en Aguascalientes, descartándose por ahora algún tipo de riesgo para la población, indicó el coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León.

Mencionó que las fallas geológicas siempre van a existir y se tiene que aprender a convivir con las mismas, sin evadir la responsabilidad de las autoridades de estar pendientes de su evolución.

En un encuentro con medios informativos en la plaza principal, el funcionario mencionó que en caso de la capital se mantiene un estricto monitoreo de la falla oriente, misma que cruza los fraccionamientos Volcanes y Bona Gens frente la alberca olímpica, la cual de manera constante se está rellenando al ser la más pronunciada y la que más se abre.

“Hasta ahorita no hay ningún riesgo, pero en el momento que identifiquemos tal veríamos opciones para mover a la gente, pero hasta ahora no hay tal porque atraviesa la avenida y no las casas”, explicó.

Al final comentó que el problema de las fallas en Aguascalientes está más asociado al abatimiento de los mantos freáticos.