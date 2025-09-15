Monitorea en tiempo real 160 cruceros semaforizados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de optimizar la movilidad en la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, desde la Sala de Control de Tráfico monitorea en tiempo real alrededor de 160 cruceros semaforizados, así lo dio a conocer Luis Israel Solano Martínez jefe del área del Sistema de Semáforos e Ingeniería de Tránsito.

Señala que a través de este sistema es posible modificar configuraciones y tiempos de los semáforos de acuerdo con estudios de aforos vehiculares, respetando las velocidades establecidas en cada vialidad.

Cabe señalar que en algunos puntos se cuenta con cámaras de videodetección, las cuales permiten que los controladores ajusten automáticamente los tiempos de acuerdo con el flujo vehicular, sin perder la coordinación entre cruceros.

Actualmente, la comunicación se realiza mediante antenas de radio de banda ancha, lo que permite una respuesta más ágil ante reportes ciudadanos o situaciones detectadas directamente en el sistema.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso con la modernización y eficiencia del sistema y trabaja continuamente para brindar a la ciudadanía vialidades más seguras.