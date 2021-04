Moni Becerra inicia positiva y propositiva campaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con una campaña activa, positiva y propositiva, Moni Becerra, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), inicia el proyecto que representará a las personas que viven en el Distrito 02 Federal y que quieren un México seguro, en el que se promueva el desarrollo económico y que las familias vivan felices.

En un evento realizado al aire libre y con la aplicación de los protocolos sanitarios para prevenir contagios por COVID-19, personas de diferentes colonias como Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Ojocaliente, Morelos, Haciendas de Aguascalientes, Pintores Mexicanos, Cumbres, entre otros, mostraron su respaldo para tener un Aguascalientes aún Mejor.

“Quiero agradecerles que hayan venido a darme su apoyo, sé que pudiéramos haber abarrotado esta plaza pública si las condiciones lo permitieran, y lo digo porque mucha gente me escribió y hablé con ellos para que pudiéramos limitar el aforo. Ustedes me conocen y saben que para mí la política se trata de ayudar, de estar con la gente, desde que inicié me he dedicado a atenderlos ya sea en una oficina o en la calle, esta vez no será la excepción”, expresó después de una transmisión en sus redes sociales.

Así, Moni Becerra subrayó que inicia una campaña ¡Con los Pies en la Tierra!, la cual viene a sumar, a hacer equipo con todas las personas que están interesadas en tener un país con mejores condiciones, privilegiando el bien común para que exista igualdad, justicia y sana convivencia.

Adelantó que a lo largo de la campaña estará presentando diversas propuestas encaminadas a saldar esa deuda que se tiene con el distrito 02 federal, donde ha sido descuidado y por consecuencia están en el abandono y sin una representación que llevara sus intereses a la Cámara de Diputados.

“Existe un ánimo positivo, sé que vamos por buen camino rumbo al 6 de junio, y en estas semanas vamos a consolidar este proyecto que es de todas y todos ustedes, en el que estamos muchos con plena voluntad y convicción. Nosotros no vamos a caer en enfrentamientos ni en confrontaciones políticas, sé que eso no le ayuda a nadie, al contrario; yo soy Moni Becerra, una ama de casa que sabe de sacrificios para llevar comida a la mesa, una madre que conoce las preocupaciones de un hijo, una mujer que ha vivido las carencias, pero que lucha por siempre recuperarse.”

Desde joven, Moni Becerra ha trabajado en algunas fábricas como Teñidos San Juan, Estambres San Marcos y BOSCH; además, en tiendas de conveniencia, despachando gasolina y como chofer de taxi. Esto a través de los años, como parte de su esfuerzo para apoyar en la economía de su familia integrada por 3 hijos.

Su trayectoria política inició como integrante y luego presidenta de un comité de colonos, siguió como líder de colonia, coordinadora de sección, después un distrito. Posteriormente, trabajó como promotora social en Gobierno del Estado. Al ser una líder muy activa, en el 2012 fue invitada como suplente de la candidatura a Diputada Federal del distrito 02. Su convicción de trabajar en equipo y el compromiso con la gente la llevó a ser Directora de Atención Ciudadana del Municipio Capital y recientemente pidió licencia como Diputada Local del Distrito IX.

Finalmente, Moni Becerra invitó a todos a sumarse a este proyecto ganador el próximo 6 de junio.