Moni Becerra escucha peticiones de vecinos del distrito 2 federal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante los primeros días de campaña electoral, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Moni Becerra, comenzó con sus recorridos en las colonias que pertenecen al Distrito 02 Federal y está comprometiéndose a trabajar junto a las y los vecinos que quieren un México más justo y en el que haya oportunidades de crecimiento para todas y todos.

En colonias como Pintores Mexicanos y Guadalupe Peralta, Moni Becerra expresó que el proyecto que representa tiene propuestas viables basadas en las necesidades reales de las personas, “porque yo crecí en una familia que me enseñó a ver por los demás, siempre he trabajado junto a la gente, tanto en atención ciudadana como en el congreso, se trata de que la política sirva a la gente y no de servirse de la política”.

Las peticiones más recurrentes son en materia económica y social, luego de que la pandemia por el Coronavirus trajo como consecuencia el cierre de negocios o de actividades productivas; en este sentido, manifestó que los legisladores del PAN estarán trabajando para que el presupuesto federal sea dirigido a los apoyos para quienes están saliendo a la calle en busca de un ingreso que pueda dar estabilidad al hogar.

Convencida de que desde el Congreso Federal se habrán de consolidar nuevos y grandes proyectos para Aguascalientes, Moni Becerra señaló que votar por el PAN es creer que se puede tener un México mejor, en el que prevalezca la ayuda a los más vulnerables.

Además de establecer una mayor apertura al diálogo con todos los sectores sociales y económicos, “porque de eso se trata, somo un país con mucha pluralidad, en el que la opinión de todas y todos tiene el mismo valor, pero queremos que la gente se sume, opine, hable y tome decisiones del rumbo que debemos de tomar”.

Moni Becerra platicó también con tianguistas de las colonias Cerrito de la Cruz y Jesús Terán, en ambos puntos conoció casos que muestran la realidad de un país en el que se requiere mayor atención a la economía.

“Mira, muchas personas vienen a vender para llevar ese mismo día los alimentos que van a estar en su mesa, hay una gran necesidad y tendremos la responsabilidad de abrir nuevos caminos para que estas familias vivan felices, sin la preocupación diaria de qué van a comer los hijos, creo que muchos hemos tenido esa preocupación en algún momento, y es una situación dolorosa”, detalló.