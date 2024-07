Molesta al actor Rob Schneider ‘Última Cena’ en ceremonia de JO

Redacción

EU.- El actor Rob Schneider se indignó por el polémico momento en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que en redes sociales llamó la atención por ser una aparente representación de “La Última Cena” con drag queens.

El comediante acudió este fin de semana a sus redes sociales para pronunciarse en contra de la ceremonia que abrió la justa deportiva el pasado 26 de julio, donde acusó que el espectáculo “celebró a Satanás” y fue inadecuado para los niños.



“Lamento decirles a todos los mejores atletas del mundo que les deseo todo lo mejor, pero no puedo ver unos Juegos Olímpicos que no respetan el cristianismo y celebran abiertamente a Satanás.



“Espero sinceramente que estos Juegos Olímpicos tengan la misma cantidad de espectadores que CSPAN (televisión del gobierno estadounidense sin fines de lucro)”, escribió el actor en X (antes Twitter).

La estrella de filmes como Animal y Este Cuerpo No es Mío (The Hot Chick) también cuestionó la presencia de drag queens en el show. }



“¿Chicos con los genitales al descubierto delante de los niños? ¿Drag Queens? No estaba seguro de si estaba viendo los Juegos Olímpicos o si estaba viendo una reunión de la junta escolar”, refirió.



Este domingo, Anne Descamps, portavoz de los Juegos Olímpicos, lamentó en un mensaje a AP las ofensas que surgieron a partir del número musical reiterando que no tenían ninguna intención de faltarle el respeto a los religiosos.



“Evidentemente nunca hubo intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso. Creemos que se logró esta ambición. Si alguien se ha sentido ofendido, lo lamentamos mucho”.

Con información de El Diario de Juárez