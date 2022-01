Molesta a Reyes petición del SNTE para regresar a clases a distancia 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Molesta al director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza, la petición del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) para regresar de inmediato a clases a distancia ante el incremento de contagios entre maestros, alumnos y personal de apoyo.

En tono de enojo en entrevista el encargado de la política educativa en la entidad, cuestionó que el sindicato se haya adelantado creando incertidumbre e ignorando a la propia autoridad educativa.

Reyes Esparza minimizó el tema de los contagios entre el personal de educación y tajante dijo que serán las autoridades de salud federal y estatal quienes determinen si se retorna a clases distancia, modelo al que no todos los estudiantes tienen la capacidad de acceder.

El funcionario remarcó que respeta pero no comparte la forma en la que el SNTE solicitó la suspensión de clases presenciales.

“Un oficio que se entrega en viernes al término de la jornada a unas horas de que se emita el decreto por parte de la autoridad me parece que no abona”, fustigó.

Expuso que esta petición solo confronta diferentes posturas en donde en más de un plantel educativo lo que hubo fueron cuestionamientos entre el personal y el equipo de supervisión, así como entre la opinión pública y entre los propios padres de familia, concluyó.