Molesta a empresarios de Aguascalientes que gobernador Bonilla le haya llamado ‘puercos’

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), reprobó el discurso del Gobernador de Baja California Norte Jaime Bonilla, en donde indicó que los empresarios “lloran peor que un ‘puerco’ atado a un cerco”.

El Presidente del CCEA Pedro Gutiérrez Romo, mencionó que el empresariado de Aguascalientes se siente agraviado con los dichos del mandatario morenista, quien se siente inspirado por las ‘mañaneras’.

“El señor se refirió de una forma muy incomoda a los empresarios de Coparmex diciendo que no representan a nadie y los trató de cerdos y cochinos, me parece que ese discurso peyorativo cada vez está aumentando más en el país y está auspiciado por las mañaneras, y lo digo con conocimiento de causa porque en las mañaneras se dedican a ofender a todas las organizaciones que piensan distinto”.

Subrayó que en lo personal y como líder de la cúpula empresarial de Aguascalientes se siente agredido, repudiando ese tipo de comentarios.

“Eso es algo que no debemos de permitir, porque vamos hacia un tipo de discurso de hace 50 años donde se ataca a la Iniciativa Privada y a todos aquellos que no se someten a los intereses del gobierno”.

Le recordó al mandatario de dicha entidad que quien genera la riqueza y el empleo es el empresariado, exigiéndole disculparse y moderar su lenguaje despectivo.