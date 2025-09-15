Modifican rutas de Yo Voy por Desfile Cívico Militar en Aguascalientes

25.3 C
15 septiembre, 2025
Redacción

Este martes 16 de septiembre, varias rutas del transporte público en Aguascalientes tendrán cambios en su recorrido debido al Desfile Cívico Militar por la Independencia de México. Las modificaciones afectarán a las rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 N, 11, 12, 16, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 43 N, 46, 47 y 48 entre las 6:00 y 13:00 horas.

Las unidades del transporte público seguirán rutas alternas tomando calles como Héroe de Nacozari, Paseo de la Cruz, José María Chávez y Primer Anillo, según las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en la zona.

Los ajustes se implementarán conforme se realicen los cierres viales, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar contratiempos durante el evento.