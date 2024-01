Mito que abril sea un mes de alta gestación de embarazos: Galaviz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El director del Instituto de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes (ISSEA) Rubén Galaviz Tristán, negó que abril sea un mes de alta gestación de embarazos, producto de la feria nacional de San Marcos y que posteriormente los nacimientos se dan en enero.

“Mira lo que sí te puedo decir es que hay meses con más casos de gestación y no es en la feria, de momento no los recuerdo, pero no son en la feria”, reafirmó.

Más adelante el galeno destacó que si buen siempre se ha pensado que la feria de San Marcos es un factor de riesgo, no es así.

“Insisto que hay otras fechas, además de que hemos venido trabajando con campañas de concienciación para prevenir el embarazo no deseado, principalmente en jovencitas”.

En última instancia Galaviz Tristán recordó que de cualquier manera siempre ha habido campañas en la misma verbena de prevención al embarazo en conjunto con otras instancias estatales y municipales.