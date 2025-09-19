Misael Espinoza: “Selección mexicana no ilusiona para Mundial de 2026”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para Misael Espinoza Padilla, integrante del seleccionado mexicano en el Mundial de 1994, no genera mayor entusiasmo el actual representativo que enfrentará la Copa Mundial de 2026, pese a que jugará como local.

“Me gusta ser una persona positiva y adoro el futbol, pero también me gusta ser sincero y a mí, como aficionado, me parece una selección descafeinada, que no ilusiona y lo digo con pesar ya que tenemos a varios jugadores en Europa y con ese roce, deberíamos tener más posibilidades. Penosamente no lo veo así”, subrayó en conferencia de medios.

Espinoza Padilla, quien integró el seleccionado mexicano en diversas ocasiones y anotó un gol en la Copa América de 1995, aplaudió el conocimiento de Javier Aguirre como director técnico del tricolor, pero también recordó que no se tuvo éxito con el Vasco al frente en los Mundiales de Corea/Japón 2002 o en Sudáfrica 2010.

“Javier es un gran amigo, pero también creo que le ha tocado dirigir selecciones que fueron muy grises en esas dos Copas del Mundo, pues aunque se llegó a la misma instancia de otros torneos, dejaron mala aceptación entre el público. Ojalá ahora nos cambien el panorama para el siguiente año”, recalcó.

México, junto con Estados Unidos y Canadá, albergará el Mundial de 2026. Aunque en el proceso ha tenido cambios de timonel con Diego Cocca y Jaime Lozano cuyos resultados no convencieron a público y directivas.

La anécdota del Mundial de 1994

Espinoza se encuentra en Aguascalientes para participar en el homenaje a Luis Antonio Cadáver Valdez, futbolista originario de esta ciudad, y que fueron compañeros en el Mundial de Estados Unidos 1994.

En aquella competencia, el Cadáver jugó en el primer partido ante la selección de Noruega y donde el aguascalentense mostró un escalofriante corte de cabello que generó numerosos comentarios, casi tanto como la posterior derrota mexicana. Misael recordó que él mismo realizó el corte, a petición de su compañero.

“Después de la cena, antes de dormirnos, me acuerdo que (Valdez) me dijo ‘quiero hacerme un corte para mañana, cabrón. ¿Cómo ves? Me va a ver todo el mundo, y quiero cortarme aquí y allá’. Le digo, ‘pues voy a hacer la lucha, a ver si no la riego’. Sacó la maquinita. Ya en el corte, algo se fue desfigurando (risas) con ese corte tan feo que le hice, Le dije ‘ya, así déjalo’. Pero fue porque él me lo pidió. Al otro día, cuando bajamos a desayunar, el regañadón que le puso el doctor (Miguel) Mejía Barón (técnico nacional) Pero tuve la mala suerte de ser el creador de esa desgracia. Creo por eso perdimos ante Noruega”, rememoró.

El homenaje consistirá en un encuentro de ex futbolistas profesionales como Luis Hernández, Daniel Corral, Pedro Duana y el propio Espinoza, a celebrarse a las cuatro de la tarde en la cancha de la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.