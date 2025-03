Mira porque los españoles cambian de celular cada 2 años

Redacción

EU.-¿Eres de los que cambia de móvil cada dos años? No estás solo. En España, casi la mitad de los usuarios (48%) decide dar el salto a un nuevo smartphone cuando la batería empieza a fallar. Lo curioso es que no se trata de un problema inevitable. En realidad, hay hábitos diarios que están acabando con nuestras baterías más rápido de lo necesario.

Y es que lo veo en amigos, familiares y, sí, en mí mismo. Pasé del iPhone 15 Pro al iPhone 16 Pro. Otros, el nuevo iPhone 16e les ha encantado por el precio y la compatibilidad con Apple Intelligence. Y es que la batería es solo ese empujoncito que nos anima a cambiar nuestro iPhone por uno nuevo.

Las baterías no duran para siempre, pero hay hábitos que acaban con ellas antes de tiempo

El desgaste de las baterías no es algo nuevo. Aunque los fabricantes han mejorado su eficiencia con el tiempo, sigue siendo un componente que, con cada ciclo de carga, pierde parte de su capacidad. Esto es completamente normal. Pasa en smartphones, por supuesto en tu iPhone, en el coche… Ahora bien, hay ciertas prácticas que pueden favorecer que esa degradación de la batería sea mucho más rápida de lo habitual.

Según el ingeniero Dominik Schulte, director de la consultora alemana BatteryLab, dejar el móvil enchufado toda la noche “es un error muy común pero muy perjudicial para la vida útil del dispositivo”. Esto se debe a que la batería se mantiene en un estado de carga elevado durante demasiado tiempo, lo que acelera su envejecimiento químico.

Tiene sentido hacerlo: te acuestas, dejas el móvil enchufado y te despiertas con un 100 % de batería. Sin embargo, esta práctica tan extendida es un pequeño gran enemigo para nuestros dispositivos. Cuando el móvil permanece conectado durante muchas horas con la batería llena, se genera un estrés químico que acelera su degradación.

Por suerte, las últimas versiones de iOS tienen un mecanismo que ayuda a no mantener nuestro iPhone al 100 % durante horas. Si te vas a Ajustes > Batería, encontrarás una sección donde podrás activar la denominada carga optimizada de batería. Con ello, nuestro iPhone aprende de los hábitos y, si, por ejemplo, nos vamos a dormir a las 23 h y nos levantamos a las 7 h, mantendrá la batería al 80 % hasta un par de horas antes, para luego llevarla al 100 %.

También podemos ser más drásticos y no permitir que nuestro iPhone cargue más allá del 80 %. Esto sería lo ideal si queremos que nuestra batería se mantenga sana durante el mayor tiempo posible. Pero ojo, puede ser un arma de doble filo si consumimos toda la batería del iPhone durante el día, ya que tendremos que cargarlo igualmente o incluso más veces.

Todo dependerá del uso que hagas con tu iPhone cada día y de cómo sea tu día a día. Por ejemplo, cuando trabajaba en una oficina, cargaba mi iPhone por las noches y tenía activada la carga optimizada de batería. Con ello, mi iPhone 15 Pro aguantó al 98 % de salud de batería cerca de un año. Al pasarme al iPhone 16 Pro, invertí la tendencia (pese a funcionarme bien). Ahora que trabajo desde casa, en vez de cargar el iPhone por las noches, lo cargo durante el día. Junto a mi setup, tengo una base de carga MagSafe y ahí lo pongo a cargar por las mañanas.

¿Qué otros hábitos dañan las baterías?

Además de las largas horas de carga nocturna, hay otros comportamientos que castigan a nuestras baterías más de lo necesario. De hecho, esto es incluso más perjudicial que ponerlo a cargar por la noche por esa inteligencia que controla la carga de tu iPhone. Algunos de los puntos más “calientes” que degradan tu batería son:

Usar cargadores no oficiales

Aunque sean más baratos, no siempre ofrecen el voltaje adecuado, lo que puede acortar la vida útil de la batería. No tienen por qué ser necesariamente de Apple, pero sí de una buena marca reconocida. Cuidado con comprarlo en Amazon: marcas como Anker o Belkin tienen una buena calidad, pero hay otras que son simplemente réplicas chinas con “Envío Prime en 24 horas”.

Exponer el móvil a temperaturas extremas

Tanto el calor como el frío afectan al rendimiento y la salud de las baterías. Y esto sucede muchas veces sin que nos demos cuenta. En pleno verano, un simple paseo, estar en una terraza tomando algo… Mucho cuidado con dejar el iPhone encima de una mesa, en la toalla de la playa (o peor, enterrado en la arena). Cargar el iPhone en el coche o con funda si de por sí hace calor tampoco es una buena idea.

Aunque es verdad que cuidar la batería ayuda a alargar la vida útil del móvil, no podemos olvidar que también muchos entramos en el ciclo de consumo acelerado. Si no es la última cámara, es la IA y, si no, el procesador. Es así: el último iPhone es mejor. ¿Pero nos hace falta tanto? Obviamente, cada uno responde de manera personal, pero el estudio está ahí. La mitad de los españoles cambiamos de iPhone cada año. ¿Es tan diferente el iPhone 16 Pro al iPhone 14 Pro? Sí y no. De nuevo, depende. Pero si le sumamos esa batería que ya no va como el primer día, muchos ni se plantean cambiarla, aunque cuesta prácticamente diez veces menos.

Y en el caso de querer cambiar de iPhone porque sí, porque te gusta, porque es tu capricho anual… No pasa nada, es una elección tan válida como cualquier otra. La clave es luego darle una buena salida a ese iPhone. Vendiéndolo a Apple o Amazon para obtener dinero a cambio. En plataformas de segunda mano como Wallapop o Backmarket. Porque ese iPhone que tú no quieres, otras personas lo están esperando con ganas. De hecho, la Generación Z es de las que más productos de segunda mano adquieren. Quieren iPhone a toda costa. Al menos ahora sabemos que la batería es de esos aspectos que nos hacen decir “para cambiarla, ya me cambio de iPhone”. La decisión es tuya.

